民進黨台南市長初選結果今（15）日揭曉，立委陳亭妃以60.8557％擊敗立委林俊憲的58.163％，將代表民進黨參選台南市長，對決國民黨立委謝龍介。針對總統賴清德今也在台南出席活動，對此，媒體人謝寒冰隨即表示，萊爾校長全程臭臉，也幾乎和妃妃毫無互動，校長的氣度還是沒有令他失望！陳亭妃今以2％差距勝出黨內對手林俊憲，將對決謝龍介，力拚成為台南建城400年來首位女市長，並預計下周與總統暨黨主席賴清德同框，一同舉行提名記者會。初選民調結果今上午10時30分開封，林俊憲和陳亭妃都派代表北上赴黨中央看結果，本尊都留在台南，賴清德今上午也剛好在台南主持「陸軍砲兵訓練指揮部落成啟用典禮」。針對此結果，謝寒冰今發文狠酸：「這次猜錯了，賴清德親赴台南，居然最後還是陳亭妃出線，只是萊爾校長全程臭臉，也幾乎和妃妃毫無互動，校長的氣度還是沒有令我失望！」而該文一出，底下網友也紛紛留言表示：「可惜龍介兄了」、「看來差距太大沒辦法操作」、「不是好消息，難打了」、「憲在好想哭」等。