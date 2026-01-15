南韓人氣男團BTS（防彈少年團）日前宣布，將在今年11月19、21、22日到高雄開唱，消息一公開，網路上就有網友爆料提到疑似飯店群組互相通報「關房漲價」，甚至還有人爆料說有旅宿原本平日房價2千，瞬間漲到1萬8千元，其他網友紛紛留言希望高雄市觀光局介入調查。高雄市觀光局也宣告，昨（14）日已經針對被點名的業者啟動稽查，目前未發現超出旅館備查房價。
南韓人氣男團BTS（防彈少年團）宣布將在今年11月共有3天在高雄開演唱會，隨即Threads上竟出現一篇貼文，寫著「身為1個OTA奴工，大晚上聽到BTS演唱會的消息，能做的就是盡快通知全世界趕快關房漲價」。
貼文截圖裡出現的是與LINE裡頭各大飯店業者對話紀錄，甚至有對話框最後出現的聊天字句是「我不想房間被廉價賣掉」，該貼文引起網友們炸鍋，紛紛害怕自己被當盤子，也標記希望高雄市觀光局能介入調查。後又有網友爆料有旅館業者原本一晚2千多元已經哄抬到1萬8千元，等於是飆漲9倍。
高雄市觀光局今（15）日出面說明，民眾於網路檢舉之訂房平台於社群發文，疑似有意串聯本市旅館業者於BTS演唱會期間聯合提高房價，此節已明顯涉及「企圖就價格進行協議、合意或聯合安排」，將涉違反《公平交易法》第15條「事業不得為聯合行為」之禁止規定，並違反同法第25條：「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」經蒐證查獲若屬實，將移送「公平交易委員會」核處。
觀光局指出，為維護城市觀光形象與消費者權益，針對節慶連假與演唱會等大型活動，自114年（2025年）迄今已執行512次旅宿稽查，其中，若經查證涉有惡意勾串壟斷市場、哄抬房價或無故取消訂房之業者，將依違反《發展觀光條例》等相關規定裁處，並採取「房間逐間開罰」方式加重罰鍰。
觀光局進一步表示，昨（14日）已立即啟動旅宿房價稽查，針對疑涉企圖聯合哄抬房價之相關業者將嚴格執法，加強稽查裁罰、絕不寬貸；嚴正呼籲業者切莫短視近利、聯合哄抬旅館房價，影響消費者權益，傷害高雄城市觀光形象。
觀光局也提醒，歌迷粉絲或民眾旅遊規劃訂房前，請務必至「台灣旅宿網」確認合法旅宿與旅館備查房價；如遇任何消費爭議，可立即透過「行政院消保處」線上平台，或撥打1950、(07)740-9802專線，提出檢舉申訴。
資訊來源：高雄市觀光局
我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文截圖裡出現的是與LINE裡頭各大飯店業者對話紀錄，甚至有對話框最後出現的聊天字句是「我不想房間被廉價賣掉」，該貼文引起網友們炸鍋，紛紛害怕自己被當盤子，也標記希望高雄市觀光局能介入調查。後又有網友爆料有旅館業者原本一晚2千多元已經哄抬到1萬8千元，等於是飆漲9倍。
觀光局指出，為維護城市觀光形象與消費者權益，針對節慶連假與演唱會等大型活動，自114年（2025年）迄今已執行512次旅宿稽查，其中，若經查證涉有惡意勾串壟斷市場、哄抬房價或無故取消訂房之業者，將依違反《發展觀光條例》等相關規定裁處，並採取「房間逐間開罰」方式加重罰鍰。
觀光局進一步表示，昨（14日）已立即啟動旅宿房價稽查，針對疑涉企圖聯合哄抬房價之相關業者將嚴格執法，加強稽查裁罰、絕不寬貸；嚴正呼籲業者切莫短視近利、聯合哄抬旅館房價，影響消費者權益，傷害高雄城市觀光形象。
觀光局也提醒，歌迷粉絲或民眾旅遊規劃訂房前，請務必至「台灣旅宿網」確認合法旅宿與旅館備查房價；如遇任何消費爭議，可立即透過「行政院消保處」線上平台，或撥打1950、(07)740-9802專線，提出檢舉申訴。
資訊來源：高雄市觀光局