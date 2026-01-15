我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃男停放在新北市新莊區某停車場的機車內藏有一把改造手槍及子彈等。（圖／翻攝畫面）

▲經警方搜索後於黃男身上及租賃車內發現卡西酮、安非他命、愷他命等毒品，另黃男唾液快篩呈毒品陽性反應。（圖／翻攝畫面）

一名因詐欺遭到台中地檢署通緝的23歲黃姓男子，昨（14日）晚間駕駛小客車行經新北市新莊區四維路時，因變換車道未依規定打方向燈，遭到執勤的員警盯上，上前攔查後發現黃男通緝身分，另於其身上及租賃車上發現卡西酮、安非他命、愷他命等毒品，另於其停放在新莊區某停車場的機車內，查獲改造手槍1把、彈匣1個及9毫米子彈20顆，全案移送偵辦。據了解，新莊分局光華派出所員警昨（14日）深夜執行攔查勤務時，發現一輛租賃小客車於新莊區四維路一帶變換車道時未依規定打方向燈，故上前將其攔停。怎料，員警一查駕駛身分，竟發現他是因詐欺遭到台中地檢署通緝的23歲黃姓男子。經搜索後於黃男身上查獲包括卡西酮、安非他命、愷他命等毒品，另對黃男實施唾液快篩呈愷他命、安非他命陽性反應，警方依規定扣車告發並採集尿液送驗。不僅如此，在員警持續追查後於今（15日）凌晨在位於新莊區某停車場內，發現黃男停放的機車內查獲改造手槍1把、彈匣1個及9毫米子彈20顆。全案依毒品危害防制條例、公共危險及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移請新北地檢署偵辦；另詐欺通緝部分，將解送台中地檢署歸案。