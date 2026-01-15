我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鬼鬼（如圖）遭炎亞綸退追，她認為這是對方的自由跟選擇。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲鬼鬼（如圖）笑說暫時會少交圈內朋友，認為在同個圈子做朋友沒那麼容易，有很多細節要注意。（圖／記者吳翊緁攝影）

鬼鬼（吳映潔）和炎亞綸是相識20年好友，去年卻傳出友情破裂，炎亞綸日前受訪時坦言「不知道為什麼淡了」，甚至一度有被排擠的感覺。今（15）日鬼鬼出席活動，被問到與炎亞綸之間的現況？她表示真的是因為生活圈不一樣，「每個時期有不同朋友」，強調沒有排擠對方。鬼鬼今出席PALLADIUM品牌活動，被問到與炎亞綸是否有聯絡？她直接回答：「沒有！」坦言因生活圈不同，「每個時期本來就會有不同的朋友跟人生在交替著，可能過段時間又好了、又連絡上」，現在主要重心放在工作上，較難有時間與朋友聚會。而炎亞綸先前受訪時，表示看到鬼鬼與共同朋友一起出去，有種被排擠的感覺，對此鬼鬼回應：「我是沒有這種心態。」透露與阿本都是很早就約，更爆料最後是對方沒回她訊息。遭炎亞綸退追是否會難過？鬼鬼則說這是他的自由跟選擇，如果日後有共同聚會，也不會排斥與對方見面。鬼鬼如今與炎亞綸、王子等人斷聯，他表示與王子就是同事關係，真的沒有私交，「大家可能看我們在戲裡很相配，但私底下會不會是朋友，沒有一定要報備，我自己知道是不是朋友」，笑說暫時會少交圈內朋友，認為在同個圈子做朋友沒那麼容易，有很多細節要注意。