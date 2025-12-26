我是廣告 請繼續往下閱讀

▲炎亞綸（中）認了跟多年好友鬼鬼（右）斷聯，透露本想跟對方約出來談，但因為雙方都太忙所以破局，無奈嘆：「彼此冷靜一下」，還大讚兩人共同好友阿本（左）在中間展高情商應對。（圖／阿本臉書）

藝人炎亞綸和鬼鬼吳映潔是相識20年好友，最近突然傳出不合消息。對此，炎亞綸今（26）日受訪時表示，外界猜測兩人友情破裂，他也覺得雙方關係確實有微妙變化，不知道為什麼淡了，甚至一度有被排擠的感覺。但他也表示，鬼鬼在自己心裡仍有個位置，雙方還是很好的朋友，只是目前需要一點時間彼此冷靜。不過最近鬼鬼傳生日快樂訊息給他，他也還沒讀。炎亞綸最近轉戰幕後工作，開公司、當CEO，今日他帶媒體開箱他的辦公室。他表示，其實不知道友情何時開始變質，近期曾主動約對方好幾次，但鬼鬼都以沒有時間婉拒。尷尬的是，隔沒幾天他看到鬼鬼跟其他朋友出去聚會，對象還是兩人的同一群朋友。差別待遇讓炎亞綸表示：「真的有被排擠的感覺。」炎亞綸說，如果鬼鬼有什麼不開心的地方，可以直接跟他說，「或是甚至想要疏離我，都沒有關係，但可以先跟我說，不然我會很困惑。」關於先前鬼鬼被發現IG取消關注他，炎亞綸也還原真相：「她本來就沒有追蹤我，是我加過她，然後退追她兩次。」至於兩人目前的互動，他透露最近鬼鬼傳了生日快樂訊息給他，他也還沒有點開閱讀和回覆，還在調整自己的心情。他解釋，上一封訊息已向對方表達，要彼此先冷靜一下，因為自己是容易抱有希望的人，「我怕我回了又期待些什麼，不知道卡在哪裡，趁這時候冷靜比較好。」對照鬼鬼日前出席活動時的說法，她認為雙方生活圈不同、忙於工作與照顧小孩，少聯絡是長大的跡象，並沒有鬧翻。對此，炎亞綸表示鬼鬼的說法與他心中的感受相似，但他感嘆，現在的相處模式確實已不再是過去那樣隨時能約吃飯、毫無芥蒂的感覺，「她可能重心不在我身上、可能在其他朋友身上。」兩人目前的狀態，或許正如炎亞綸所言，需要時間沈澱，讓這段友情找到新的平衡點。