2026年將是中國「十五五」規劃元年，4月也預計舉行中美領導人的「川習會」，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析，上半年將定調全年的台海基調，師大東亞系教授范世平則指出，中國對台工作呈現內部矛盾、需大於實、大內宣，台灣外交有望出現新變化。國策研究院今（15）日舉辦「川普執政周年與2026國際政經局勢展望」座談會，國策研究院院長田弘茂、副院長郭育仁、執行長王宏仁出席，中央研究院歐美所研究員林正義、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、中華經濟研究院WTO及RTA中心副研究員李淳、亞太和平研究基金會執行長董立文、前美國國防部官員胡振東、國立台灣師範大學東亞學系教授范世平與談。張五岳表示，2026年中國政經發展將圍繞兩大核心，其一是3月的全國兩會將通過「十五五」（第15個5年規劃），預料將納入史無前例的高比重「兩岸專章」，顯示北京將兩岸融合發展視為國家發展的重中之重。其二則是秋季將舉行的「五中全會」，將定調中共二十一大的高階人事布局。張五岳觀察，目前習近平的領導地位、路線與核心地位已高度鞏固，但內部軍事與外交體系正經歷劇烈整頓，解放軍35位上將僅約 6 位能正常出席活動，顯示高層整肅仍在持續；外交體系僅剩政治局委員王毅、中聯部部長劉建超在中央委員，有明顯的人才斷層，兩大系統的整頓、補齊將是處理重點。對於美中台關係，張五岳表示，川普與習近平預計4月在廣州會晤，北京對川普並不寄望於推動統一，而是希望明確劃定紅線，避免美台在外交、軍售、高層過境等實質關係上的升級，進而引爆區域衝突。上半年將確定台海基調，下半年的兩岸關係，則將受到美國 11 月期中選舉及台灣「九合一」地方選舉的內政制約。范世平分析，去年以來中國對台工作呈現「虛大於實、內部矛盾、流於內宣」的三大趨勢，北京已不寄望台灣民意或政黨，軍演僅是為了維持內部穩定，且北京國台辦、軍方等部門也有利益不一、內部矛盾的狀況。范世平預測，2026 年台灣外交將出現新變化，以色列近期承認索馬利蘭，而索馬利蘭與台灣關係深厚，這顯示結合美國與以色列的力量，台灣在非洲的外交可能迎來突破；而在中南美洲，委內瑞拉親美遠中、宏都拉斯親美派當選、巴拿馬拆除中巴友誼建物，這些曾與台斷交的國家是否會出現外交轉向，值得高度關注；而川普若另建國際組織，台灣或許突破聯合國限制，實質參與國際合作。