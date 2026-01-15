我是廣告 請繼續往下閱讀

2026舉行地方大選，民進黨內初選激戰，立委陳亭妃今（15）日以2％多差距，勝過對手林俊憲，將代表綠營參選台南市長，對決「老對手」國民黨立委謝龍介，力拚台南建城400年來首位女市長。《NOWNEWS 今日新聞》本篇要帶您回顧，陳亭妃和謝龍介自1998年起，已五度交戰，陳亭妃堪稱是謝龍介「天敵」，沒有輸過。1998年，台南市第4選區要選出7名議員，初出茅廬、甫承接父親衣缽的陳亭妃當年24歲，無黨籍參選，雖僅拿下5％多得票率，仍以唯一婦女保障名額當選台南市議員，硬是擠下獲得第7高票、得票率6.69％的謝龍介。2002年，2人在同一選區二度交戰，陳亭妃以民進黨候選人之姿，拿下11.3％的4817票，大勝同選區的謝龍介的2826票，2人皆當選。2005年，陳亭妃在該選區大獲全勝，以第一高票之姿當選，拿下15.3％得票率，謝龍介則居次，拿下13.57％，同樣當選，但以得票數來看仍不敵陳亭妃。2012年，陳亭妃、謝龍介2人的對決戰場換到台南市第3選區立委選舉，陳亭妃當時競選連任（她於2008年首度當選立委），結果以得票率61.67％橫掃選區，謝龍介則以37.23％落選（謝龍介隔年連任台南第11選區市議員）。2016年，謝龍介再以議員身份挑戰陳亭妃，不過，陳亭妃再度拿下第一高票，得票率71.28％，謝龍介則以25.73％的得票率落選（而後，謝龍介於2018年選上議員、2020不分區立委落選、2022差點選上台南市長、2024當上不分區立委至今，將再度參選市長）。陳亭妃今（15）日贏得初選，她強調，要成為最強的團隊，不只是2026要贏，所有的議員也要打出全壘打，她更喊話：「要6戰6勝謝龍介！」而面對陳亭妃來勢洶洶，謝龍介回應表示恭喜，陳亭妃是可敬的對手，他期待未來11個月打一場高規格的選戰，