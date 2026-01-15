新北中和新生街的「欣樂早午餐」上周推出「三色豆奶茶」，被稱為「邪教般的組合」卻意外爆紅，欣樂早午餐的皮老闆今（15）日表示，三色豆奶茶竄紅都是意外，未來會把它持續留在菜單上成為常規品項，希望透過特色料理拉近和顧客的距離，未來也想嘗試香菜奶茶、皮蛋豆腐吐司、皮蛋奶茶等。《NOWNEWS今日新聞》記者也開箱試喝，揭露真實口感。
「三色豆奶茶」開箱試喝：蔬菜味撲鼻而來
三色豆奶茶製作方式相當簡單，單純就是將玉米粒、紅蘿蔔丁、青豆仁加入奶茶中，且用吸管就能飲用，可以選擇熱的或冰的，但無法加入冰塊。《NOWNEWS今日新聞》記者實際試喝，口感不會特別詭異，不過蔬菜味非常重。
從新店特地前往中和朝聖的江先生認為，「三色豆奶茶第一口喝下去就是蔬菜味很重，奶茶味會有點被三色豆蓋過，口感和原本想像中的差不多，如果有朋友不喜歡三色豆，就是要請他喝一杯。」
三色豆奶茶一天賣破60杯！老闆：我也很意外
皮老闆分享，三色豆奶茶已經推出第6天，整個早上體感最大差異就是「客人變得非常密集」，平常單日店內能賣出130杯左右的飲料就已經非常厲害，但在社群的推波助瀾下，今天總杯數在關店前一路衝到211杯，「原本預計三色豆奶一天賣40杯左右，今天就做了60幾杯，關店後要立刻去補三色豆，未來三色豆奶茶也會變為常規品項。」
針對三色豆奶茶的發想，皮老闆提及，最開始只是想還原AI生成的圖片，具象化出來試試看，「真的沒想到能受到這麼多關注」；皮老闆和女友經營早餐店今年來到第6年，除了三色豆奶茶外，店內還有皮蛋蛋餅、XO醬炒蘿蔔糕，以及開早餐店前，皮老闆在燒烤店打工時學會的「鹽蔥」，也演化出鹽蔥蛋餅等特色料理。
開店6年不間斷實驗 做早餐店需要自創動力
提到這次三色豆奶茶在社群討論度極高，還被許多人稱為邪教，皮老闆受訪時反而是開朗的大笑回應，「我們都會讓客人許願，除了來吃早餐外，客人也會跟我們聊很多創意料理，反正我們也不是加盟店，能夠把想法變成現實，試著做做看也沒關係。」
皮老闆也提到，當初開「欣樂早午餐」時，除了考量地名路段的諧音之外，也希望客人來到店裡有歡欣、快樂的感覺。三色豆奶茶意外的爆紅，讓不少慕名而來的顧客拍照打卡、在店外聚會聊天，不僅達到皮老闆和女友開店的初衷，對兩人來說，研發新產品、和客人之間不再是兩點一線的買賣關係，也成為持續經營這家小店的動力。
