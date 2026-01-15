我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於奧克蘭運動家體系的20歲台灣左投林維恩，去年旅美首個賽季便展現驚人天賦，一路從小聯盟1A直升2A層級。運動家助理總經理兼球員人事主管歐文斯(Billy Owens)近日在官網報導中給予極高評價，不僅將他比作洛杉磯道奇塞揚強投史奈爾(Blake Snell)，更給出大膽預言：「我可以想像他在21歲生日前就完成大聯盟初登板，也就是今年(2026)。」歐文斯對林維恩的喜愛溢於言表，甚至為他取了一個霸氣的綽號「台灣版Snellzilla」。歐文斯指出：「我對他的比較模板就是一個年輕版的史奈爾。他是一名頂級的左投新秀，具備力量、轉速、手感與控球，再加上他有趣的個性與自信，這一切都非常吸引人。」根據運動家高層評估，隨著各大新秀評比名單陸續出爐，林維恩預計將躋身球團內部的前5大新秀之列。歐文斯更看好到了4月1日，林維恩將會名列全大聯盟百大潛力新秀榜單。回顧林維恩去年的菜鳥球季，表現堪稱宰制級。他開季從1A出發，前13場出賽就狂飆69次三振；6月升上高階1A後雖轉任後援以控管投球數，仍維持高三振率；9月更被拔擢至2A層級＜整季總計出賽26場(13場先發)，繳出4勝5敗、防禦率3.72的成績單，在87局投球中送出117次三振，每局被上壘率(WHIP)僅1.06，被打擊率低至0.217。球探報告分析，林維恩雖然最快球速可達96英哩(約154公里)，均速落在91至92英哩，但他真正的殺手鐧在於對速球極佳的控制能力。他能隨心所欲將速球投進好球帶，迫使打者必須積極揮棒，進而大幅提升變速球、曲球與滑球的威力。特別是他的變速球與速球速差大，能製造大量揮空。據悉，他目前也正在勤練指叉球，試圖開發第5種武器。儘管多數外部球探機構預測林維恩升上大聯盟時程表約落在2027或2028年，但歐文斯顯然有不同看法。他認為依照目前的成長曲線，林維恩有機會在今年就打破眼鏡，提前登上棒球最高殿堂。若能持續證明自己能應付高階層級打者並負擔更多局數，這位「台灣版Snellzilla」或許真能在今年寫下台灣投手的最速升遷傳說。