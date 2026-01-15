我是廣告 請繼續往下閱讀

▲來自台灣的柯知易（後排空中飛），是IVE在大巨蛋表演精彩空拋競技啦啦隊表演的幕後功臣之一。（圖／翻攝自IVE YouTube）

空中拋接震撼全場 那人竟來自台灣

▲IVE安兪真由3名啦啦隊員高高舉起，柯知易坦言她們跟IVE只練習一次就直接上。（圖／翻攝自IVE YouTube）

▲除了高難度動作外，柯知易在隊形、陣容安排上都有小巧思，比如團隊名稱跟愛心符號的搭配。（圖／翻攝自IVE YouTube）

第40屆金唱片頒獎典禮日前於台北大巨蛋盛大登場，韓國人氣女團IVE以一身藍色啦啦隊造型登台，瞬間點燃全場氣氛。安兪真、張員瑛、Liz、Leeseo、Gaeul與Rei手持彩球，接連演出〈beats〉與〈REBEL HEART〉，節奏俐落、舞步密集，讓現場觀眾宛如置身大型運動賽事開場秀，尖叫聲此起彼落，成為當晚討論度最高的表演之一，而IVE能在大巨蛋精彩演出的背後功臣之一，竟是來自台灣的競技啦啦隊員柯知易。IVE當晚身穿藍白啦啦隊服，並且在舞台上帶來2首歌，當表演進入〈REBEL HEART〉高潮段落時，一名競技啦啦隊員突然衝上舞台中央，隨著音樂節拍完成高難度「空中轉體拋接」動作，整個人被高高拋起後再穩穩接回，畫面張力十足，也讓不少觀眾當場倒抽一口氣，這段設計不僅與歌曲情緒完美銜接，更讓IVE的舞台層次瞬間升級，被粉絲形容為「把大巨蛋變成世界級啦啦隊競技場」。隨著表演畫面在社群平台瘋傳，這名完成關鍵拋接動作的啦啦隊員身分也迅速被起底，原來她是來自台灣的競技啦啦隊助教柯知易，消息曝光後立刻引發台灣網友高度關注，不少人驚喜直呼：「原來那一拋是台灣之光！」也讓這段舞台不再只是偶像演出，而多了一層跨國交流的象徵意義。根據《TVBS新聞網》報導，柯知易畢業於台灣體育大學，投入競技啦啦隊領域約4至5年，卻早在學生時期就於各大賽事累積亮眼成績，她去年遠赴韓國於龜尾大學擔任競技啦啦隊助教，此次正是帶領學生返台參與金唱片表演，她事後受訪坦言整個團隊與IVE僅進行過一次完整彩排便直接登台，壓力之大可想而知：「直到動作完成、全場歡呼，我才真的鬆一口氣！」演出順利落幕後，柯知易也與所帶領的隊員一同和IVE成員合影留念，為這次跨國合作留下紀念畫面，許多網友認為這段表演不僅展現K-POP舞台的高度製作力，也讓世界看見台灣競技啦啦隊的專業實力，從偶像舞台到體育技巧的完美融合，這一拋不只拋向高空，也成功拋出了台灣名字，成為本屆金唱片最具話題性的瞬間之一。