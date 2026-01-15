我是廣告 請繼續往下閱讀

▲37萬6378元為張文失業期間個人生活支出，其平均每日約花費445.9元。（圖／翻攝畫面）

▲從張文通聯紀錄、監視器畫面可見無其於共犯身影，就連存有攻擊書的Google帳號的雲端文件中編輯者也僅有他一人。（圖／翻攝畫面）

北捷台北車站、中山站去（2025年）12月19日發生隨機殺人案，27歲嫌犯張文奪走3條無辜人命後於誠品南西墜樓身亡。事發至今近一個月，台北地檢署今（15日）偵結，因張文已死亡予以不起訴處分，另於起訴書中也針對張文的金流、帳號使用、通聯紀錄等，認定其為單獨長期策劃犯案，並無其他組織、共犯參與等情形。起訴書揭露張文金流狀況，其於2020年起其資金來源均來自母親以及薪資所得，一共198萬6961元，並無其於不明資金來源。另張文於2023年8月28日將帳戶內的款項全數提領至案發當天，統計可動用資金共有96萬7438元。其中，除了去（2025年）1月12、13日購買軍用仿真煙霧彈一共4萬8200元外，另犯案用刀具、製作汽油彈工具、防毒面具、戰術背心等均自網路購物平台購買，合計3萬7563元。扣除房租、押金、網購貨到付款、金融卡消費支出等款項，其餘37萬6378元為其失業期間個人生活支出，平均每日約花費445.9元，可見其手頭資金足以支應犯案，無需他人再行支應，也未見組織、共犯等情形。此外，從監視器、車辨紀錄及悠遊卡使用紀錄等可見，均僅有張文一人，並無其他共犯身影。且其電話門號的通聯紀錄、通訊軟體以及社群帳等，均未見明顯發文、互動或持續對話，查無其他組織或共犯聯繫，就連張文的Google帳號的雲端文件攻擊書中，自創建以來的編輯者也僅有張文一人，未分享給他人共用，顯見非受犯罪組織、宗教、境外勢力或其他共犯指示、教唆或動員導致。而在張文犯案後，社群網站上也陸續出現不少恐嚇相關貼文，全國各地檢署成立「防範危害公眾攻擊應變小組」，統計至昨（14日）止查獲相關案件一共51件，查無與張文有所關聯，故認定張文之犯行均為被告個人自行單獨長期籌備策劃犯案，並未有其他組織及共犯成員參與之情事。