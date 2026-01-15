我是廣告 請繼續往下閱讀

▲關穎是專業演員出身，曾經入圍金馬獎最佳女配角，如今已經淡出戲劇圈。（圖／關穎臉書）

▲陶晶瑩（右二）和李李仁（右一）結縭20年，育有女兒荳荳（左一）、兒子李小龍。（圖／陶晶瑩臉書）

主持天后陶晶瑩（陶子）和演員李李仁結婚20年，育有一雙兒女，婚姻美滿的兩人被視為演藝圈模範夫妻，不過陶子近日在節目中透露，李李仁曾經跟她說，過去的吻戲全是假親，都吻在自己的大拇指上，對此，客座來賓、也是演員出身的關穎一聽立刻吐槽：「放屁！」陶晶瑩昨（14）日在主持的Podcast節目《女人心事》專訪關穎，聊天中，陶子說，老公李李仁曾經示範給她看如何拍攝吻戲，稱都是男演員把自己的大拇指壓在對手女演員嘴唇上，開拍時只會親到大拇指。未料，關穎一聽完陶晶瑩的分享，隨即露出一副不可置信的表情，她跟陶子說：「我跟妳講，他放屁！妳回去可以罵他了！」還連講了兩次粗話，稱絕對不可能，讓陶晶瑩忍不住仰頭大笑。此外，陶晶瑩再問關穎，演戲到底會不會愛上對手演員，這時關穎大嘆了一口氣，作勢有口難言，「我先走了！我怕我害到李仁哥」，最後才笑說：「不會啦！不會啦！」陶晶瑩曾經多次分享，維持婚姻最重要的是「把對方當隊友，而不是對手」，她與李李仁相處多年，強調溝通一定要即時且誠實，不把情緒悶在心裡，也不翻舊帳；遇到爭執時，先冷靜再討論，避免傷人的話脫口而出。此外，陶晶瑩認為夫妻彼此保有各自的工作與生活空間，既能成長也能互相欣賞，同時在家庭中分工合作、尊重對方的付出，讓婚姻在理解、信任與幽默感中長久維持。