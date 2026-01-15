我是廣告 請繼續往下閱讀

▲織織在Threads上提及，聽聞前任談到想跟她生小孩，這樣就不會分開的事。（圖／翻攝自織織Threads@chichinote）

知名插畫情侶檔賴賴與織織結束17年感情後，動向備受關注。現在已經當媽的織織近日在社群平台發文表示，意外得知前任向友人抱怨時說出：「早知道就讓她生小孩，就不會離開我。」這番言論讓織織聽完相當傻眼，直言慶幸自己當初選擇果斷淨身出戶，並沉痛呼籲：「女生要珍惜身體」，引發網友熱烈討論。織織在社群平台Threads上發文，表示因為意外得知前任跟朋友訴苦時說道：「早知道就讓她生小孩就不會離開我。」這句話似乎暗示對方曾有想利用孩子來挽留或綁住這段關係的念頭。對此，織織感嘆：「讓我更相信當初果斷淨身出戶是對的」，並在文末附上一個笑臉和一個大拇指比讚的表情符號，諷刺意味濃厚。面對前任的發言，織織也在留言區語重心長地補充：「女人們請記住永遠要珍惜自己的身體」。這篇貼文發出短短一天就獲得超過2.7萬個讚，許多粉絲看到織織不僅選擇淨身出戶，還得面對前任如此發言，紛紛留言力挺：「想必日子一定很難過吧」、「交往這麼久都沒發現這個人的本性嗎？還是後來才變的？」、「太噁心了吧」。織織和賴賴分手兩年，現在婚姻美滿，和老公育有一小小家人。織織曾對外表示，老公身材胖胖，喜歡吃速食，不喜歡運動，但是抱起來很有安全感，吃速食時像小朋友一樣雀躍，不愛重訓卻喜歡跑馬拉松。現在的生活可是幸福美滿，織織這樣說：「我嫁了我喜歡的人。」閃瞎粉絲。