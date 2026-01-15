我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞國家能源公司（TNB，國能）與寮國電力公司（EDL）、泰國發電管理局（EGAT）完成第二階段跨境輸電協議，讓寮國再生能源可透過泰國、馬來西亞既有電網「接力轉送」到新加坡，卡關一段時間的四國電力合作也因此重新啟動。這份協議自1月14日生效、為期兩年，整體跨境交易量上限也朝「倍增」邁進。依照協議架構，國能扮演「輸電過境」角色，利用現有互聯設施把寮國發出的電力送往新加坡，寮國電力公司則需支付國能相應的輸電（wheeling）服務費。本階段可輸送電量約為至少30兆瓦、最高100兆瓦的區間；而在「雙向、多邊交易」機制納入後，整個新加坡、寮國、泰國和馬來西亞2022年啟動的電力一體化項目（LTMS-PIP）第二階段的電力交易總容量，目標是由首階段的100兆瓦提高到最高200兆瓦，其中也包含馬來西亞額外供電給新加坡的安排。新加坡能源市場管理局曾說，LTMS-PIP自2022年6月23日啟動，是東協四國首度進行「多邊、跨境」再生能源電力交易的示範案；首階段兩年效期則在2024年6月22日到期。不過，計畫續約一度因輸電費用分攤、需不需要保證採購量等爭議陷入僵局，甚至牽動泰國政策與政治變化，讓進展延宕至今才再往前推。國能在聲明中把這次簽署定位為「重要里程碑」，主因不只在於把寮國綠電再度送進新加坡電網，更在於它被視為推進「東協電網」（ASEAN Power Grid, APG）的關鍵拼圖。APG的更大目標是把東協10國電網串接起來，透過跨境交易降低對化石燃料發電的依賴、提升區域供電韌性；而新加坡方面也在2024年就為第二階段鋪路，延長吉寶（Keppel）的進口電力執照至2026年，以支撐更大規模的多邊電力交易。隨著第二階段協議正式上路，這條「寮國發電、泰馬過境、新加坡用電」的綠電走廊能否穩定運轉、把輸電費用與供電責任分攤談得更透明，將成為外界接下來關注重點。若兩年內交易量順利拉升、甚至為後續更大規模互聯鋪路，LTMS-PIP不只會是四國合作的示範案，也可能成為東協電網推進能源轉型、把區域清潔電力整合做大的關鍵試金石。