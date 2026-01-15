日本氣象廳資料表示，洛鞍颱風（Nokaen，寮國提供，原意指燕子）今（15）日下午生成，編號是2026年第1號颱風，預估洛鞍颱風路徑會先穩定往西北，隨後朝東北轉向，對台灣無直接影響。
氣象專家賈新興指出，菲律賓東方外海的熱帶性低氣壓，在經過本周的醞釀後，今天下午增強為颱風，周六之前（1月17日）路徑沿著高壓邊緣往西北移動，周日恰巧碰上北方冷空氣增強，冷空氣壓制住洛鞍颱風，路徑轉以「拋物線朝東北走，下周再往南掉。」
中央氣象署預報員趙竑提及，洛鞍颱風對台灣沒有直接影響，但移動過程中可能導致台灣較潮濕，明（16）日東半部降雨機率就會增加，一直到周日都是水氣較多的情況。
賈新興說明，目前包括歐洲模式、AI模式等天氣預報系統，都預測出洛鞍颱風可能有轉一圈的路徑，時間發生在下周二至下周四（1月20日至1月22日），這段時間環境對颱風發展並不有利，打轉過程中可能就會減弱、消散。
資料來源：中央氣象署、日本氣象廳
