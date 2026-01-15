我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼軍方表示，18名在自由港印尼公司（PT Freeport Indonesia）礦區外站點施工的員工，遭武裝分離主義者包圍受困長達3天後，已在無人員傷亡情況下被安全撤離；軍方甚至出動無人機空投食物與藥品，才讓這場「人困深山」的危機沒有演變成更嚴重的人質事件。印尼國防部發言人指出，事發地點在中巴布亞省（Central Papua）登巴加普拉（Tembagapura）一帶，當時工人正在維修礦區電力塔設施，疑似上週遭叛軍從周邊逼近包圍。軍方說，對方以恐嚇方式施壓，並疑似開槍示警試圖造成心理威嚇；由於地形險峻、撤離窗口有限，部隊先以無人機投送補給穩住現場，再在第3天完成撤運。軍方未公布更多戰術細節，但強調整起行動「未開槍」，指揮官也形容是在高威脅、時間受限下完成救援。自稱「自由巴布亞運動」（Free Papua Movement）的武裝團體主張巴布亞脫離印尼獨立。印尼自1969年起控制這座資源豐富大島的西半部，東半部則是獨立國家巴布亞紐幾內亞。長年累積的歷史糾葛與認同分歧，讓當地衝突不時升溫，也使礦區與相關設施屢屢成為攻擊或施壓的目標。巴布亞雖坐擁豐富礦產，整體發展與民生條件仍相對落後；其中登巴加普拉周邊的格拉斯柏格（Grasberg）銅金礦更是世界級大礦，牽動印尼出口與財政收入，使礦區安全格外敏感。這起「受困三天才脫險」的救援雖然暫時畫下句點，卻也再次提醒外界，巴布亞的衝突風險並未遠離，只要分離主義與軍方對峙持續，礦區周邊的基礎設施、人員調度與供應鏈就隨時可能被捲入。接下來自由港與印尼政府如何強化工安與戒護、降低一線員工暴露在武裝威脅下的機會，以及當地局勢是否再度升溫，將是觀察巴布亞安全情勢與礦業營運穩定性的關鍵。