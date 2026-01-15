我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼叫車、外送產業可能迎來近年最大一次「分潤重算」。總統普拉伯沃正評估一份總統令草案，擬把平台向司機抽成上限從20%砍到10%，並要求平台全額負擔意外與身故保險、分攤醫療與退休等社保費用；政策若上路，數以百萬計的司機福利可望大幅加碼，但也可能直接壓縮GoTo、Grab等平台在東南亞最大市場的獲利空間。根據《路透社》報導，草案內容最受矚目的就是「抽成上限腰斬」。印尼原本就已對雙輪機車叫車的抽成設有上限，現行規範多以20%為天花板，若改成10%，等於把平台最核心的收入來源砍掉一大塊，而印尼也是東南亞少數（甚至唯一）以法規直接限制機車叫車抽成的國家。草案同時把「保險與社保」的帳單更明確地丟回平台身上，平台須全額替司機負擔意外與身故保險，外媒估算每名司機每月成本約1美元（約新台幣31元）；若以產業內約700萬名司機規模計算，年度支出將相當可觀。除此之外，草案也要求平台與勞工分攤健康、老年與退休金等保費，並授權政府得檢視平台與線上運輸工作者的合作契約，明定保障工會組織權。產業人士憂心，連串加碼恐讓平台不得不「縮表」因應，例如降低可上線司機數、收緊招募或調整補貼結構，以免成本失控、毛利被擠壓；也有人直言，多數業者恐怕吃不下這種幅度的變動。更敏感的是，平台長年主張司機屬接案性質的「夥伴」，不應比照正職享有完整員工保險，這次草案等於往「準雇傭」方向再推一步。普拉伯沃（Prabowo Subianto）之所以面臨壓力，除了不定期的待遇抗議外，2025年8月印尼爆發大規模示威與騷亂時，機車司機也被視為重要參與者之一，甚至傳出有司機在衝突中喪命，讓「司機生計與保障」更容易成為政治議題。另一條催化線索則是市場結構變化，GoTo與Grab的合併傳聞反覆延燒，外界憂心一旦整併成局，市場力量更集中，反而可能不利司機分潤與議價。合併案在印尼面臨監管與就業、競爭疑慮，政府也被指要求業者對勞動條件提出更明確承諾。工會端則多表態支持草案方向，但也要求政府給出「不打折」的執行保證，包含保險福利不得附加額外門檻，且司機實拿比例應以消費者支付給平台的總金額為基礎計算。至於印尼政府與總統府，目前尚未對外界詢問作出回應。接下來關鍵在於普拉伯沃是否真的以總統令「快刀斬亂麻」推動上路，以及平台會不會把成本壓力轉嫁到車資、補貼與司機名額管控上。若抽成砍半與保險、社保分攤同步落地，印尼叫車外送產業勢必重新洗牌，司機保障看似更近一步，但消費者荷包、平台競爭與所謂「夥伴」定位，也將在同一場政策拉鋸裡被迫重新定義。