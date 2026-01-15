台北天空將迎來史上最驚心動魄的畫面！以奧斯卡最佳紀錄片《徒手攀岩》（Free Solo）聞名全球的美國攀登傳奇艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold），將於台灣時間2026年1月24日上午9：00挑戰徒手攀登（Free Solo）高達508公尺的台北101大樓。這場被譽為史上最大膽的直播活動，將由串流巨頭 Netflix 進行全球即時轉播，挑戰過程完全不使用任何繩索、安全網或安全防護，只要失手便無退路。
📍徒手攀岩極限運動介紹：什麼是徒手攀岩？遊走在死神指尖的藝術 世上容錯率最低的運動
挑戰高度與極限 霍諾德挑戰台北101
現年40歲的霍諾德，曾在2017年創下徒手攀爬美國優勝美地國家公園3000英尺（約914公尺）垂直「酋長岩」的歷史紀錄。然而，攀爬台北101面臨截然不同的技術考驗。台北101的表面由玻璃、鋼材與混凝土組成，與天然岩壁的摩擦力完全不同，且高樓層強勁的風勢更是巨大變數。為了這場挑戰，霍諾德去年曾低調訪台進行測試攀爬，並已獲得政府當局許可。
什麼是「徒手攀登（Free Solo）」？
在攀岩術語中，Free Solo 指的是在「完全沒有保護措施」的情況下攀爬岩壁。這與一般的「自由攀登（Free Climbing）」不同，後者雖然也是依靠手腳抓握岩石向上，但會繫上安全繩索以防止墜落。
在徒手攀登的世界裡，任何一個微小的失誤——無論是腳下岩石的碎裂、手指的一個抽筋，或是強陣風的吹襲——都會直接導致從高空墜地。它是世界上極少數「勝率必須是100%」的運動，任何99%的成功在最終失誤面前都毫無意義。
全球轉播資訊 時間與收看平台一覽
這場名為《摩天大樓直播》（Skyscraper LIVE）的節目將採取即時播放，無任何延遲或預錄剪輯。
直播日期：台灣時間2026年1月24日（周六）上午9點（美西時間1月23日下午5點）。
收看平台：Netflix 全球獨家直播。
節目特色：由 Plimsoll Productions 製作，艾爾·伯曼（Al Berman）擔任節目統籌，確保觀眾能同步體驗霍諾德每一步的驚險瞬間。
超強解說陣容：工程專家與摔角巨星同台
為了引導觀眾理解攀登的技術與心理挑戰，Netflix 組織了跨領域的解說團隊：
Elle Duncan：Netflix 運動頻道首席主持人，具備多年 ESPN 播報經驗。
Emily Harrington：世界級專業攀登者，曾五度獲得美國攀登冠軍，提供專業技術分析。
Mark Rober：前 NASA 工程師、知名科普影音創作者，將從科學角度解析風力與結構挑戰。
Seth Rollins：WWE 職業摔角巨星，以其動態表演經驗解析極限運動員的抗壓精神。
Pete Woods：擁有30年資歷的資深攀登評論員。
霍諾德：挑戰101是夢想成真
霍諾德在接受訪問時表示，能挑戰登上台北101頂端是夢想成真：「雖然觀眾看直播時可能會感到非常緊張或不適，但我希望大家能從中獲得一些啟發、體驗到我從這段經歷中感受到的快樂──他們能夠體會其中的樂趣和美好，欣賞沿途的風景，享受整個過程。這不僅僅是極限運動——它遠不止於此。」
📌艾力克斯·霍諾德 Alex Honnold 挑戰小檔案
挑戰目標：台北101（508公尺）。
攀登方式：徒手攀登（無繩索、無安全防護）。
直播時間：2026年1月24日（台灣時間）。
生涯紀錄：全球首位徒手攀爬酋長岩（El Capitan）的紀錄保持人。
