伊朗今（15）日一度無預警關閉領空，讓外界關注是否有軍事行動將要實施，不過，隨著美國總統川普（Donald Trump）聲稱伊朗正在停止「處決和殺戮」後，局勢似乎有所緩和，雖然川普並未排除軍事打擊伊朗的可能性，但是伊朗領空在關閉近5小時後重新開放。另外，伊朗司法部門也澄清表示，示威者蘇丹尼（Erfan Soltani）雖遭逮捕，但從未被判處死刑，審判還在進行中，駁斥原先外傳蘇丹尼將在今日被處決的消息是假新聞。綜合外媒報導，伊朗領空在關閉近5小時後重新開放，根據航班追蹤網站Flightradar24資料，伊朗領空目前已有多架航班穿梭飛行，雖然之前的臨時關閉領空已造成多架班機延誤。同時，伊朗官媒也發表了司法部門的最新聲明，強調蘇丹尼雖在上週遭到逮捕，但從未被判處死刑。伊朗司法部門表示，蘇丹尼面臨「共謀危害國家內部安全」以及「從事反政權的宣傳活動」的指控，目前案子還在審理階段，但即使法院最終判處有罪，這兩項罪名根據伊朗法律也不會遭受死刑判決，駁斥之前外傳蘇丹尼將在今日被處決的說法是假新聞。伊朗司法部門的聲明與川普的說詞符合，川普之前表示伊朗正在停止處決和殺戮，「沒有執行死刑的計劃，也沒有執行死刑的行動」。國際油價的走勢似乎也反映出局勢變化，目前布蘭特原油已下跌超過3％。今天稍晚，聯合國安理會將就伊朗問題舉行會議，據稱這場會議是由美國提案，是否意味著外交斡旋取代軍事打擊成為美方干涉伊朗的選項，仍待觀察。不過，鑑於川普不按牌理出牌的特性，德黑蘭大學學者艾哈邁迪安（Hassan Ahmadian）表示，雖然川普的言論有所緩和，但伊朗領導人仍將對美國的攻擊威脅保持警惕，「我認為伊朗人很難相信這位總統說的任何話，因為此前伊朗人曾與他進行過談判，然後伊朗就遭到了襲擊」，艾哈邁迪安指的是去年6月伊朗與以色列12天戰爭後，美方對伊朗核設施的轟炸行動。艾哈邁迪安認為，儘管大多數抗議者對伊朗政府不滿，但他們也不希望看到美國採取軍事行動，「大多數人並不希望看到另一場戰爭」。