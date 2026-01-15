前世界排名第一、中國大陸桌球名將朱雨玲在沉寂三年後重返國際賽場，並於近日接受專業桌球器材品牌蝴蝶（BUTTERFLY）採訪。在訪談中，朱雨玲感性揭露了一段鮮為人知的往事，透露台灣「沈默刺客」林昀儒的一項暖心舉動，竟成為她職業生涯轉型的關鍵救星。
陷入器材迷思 林昀儒適時伸出援手
朱雨玲曾在2017年攀上世界巔峰，但隨著國際桌總改用塑料球，其擅長旋轉與防守的打法受到極大衝擊。朱雨玲回憶，當時在中國國家隊的環境下，選手普遍習慣正手使用粘性套膠，認為這樣才能製造旋轉。儘管她早已察覺器材不合手，但在「隨大流」的心理下，始終不敢輕易嘗試更換。
由於國際桌總當年改制，將38毫米的球改成40毫米，讓球速變慢，以此增加觀賞性，讓當時已經過度一套打法的一些中國大陸選手受到影響，因此東京奧運時有很大一群中國名將因此殞落、甚至被迫提前結束職業生涯。朱雨玲毫無疑問是其中之一，她當時受到以伊藤美誠為首的日本女將衝擊，因此丟掉奧運單打資格。
後來，林昀儒前往四川訓練，成為了朱雨玲命運的轉折點。當時林昀儒注意到朱雨玲的困境，主動推薦自己正手使用的蝴蝶TENERGY 05 HARD套膠，並詳細分享使用心得：「這個套膠發球旋轉強，且吃得住球。」
「一試成主顧」 換膠後擊敗頂尖高手
朱雨玲聽從林昀儒的建議後，嘗試將該套膠貼上正手。她驚訝地表示：「試打的第一瞬間，我就感受到球牢牢咬住了！換了套膠甚至不用改動作。」這次更換器材讓她找回失落已久的優勢。
「實際打起來的第一瞬間，我就立刻感受到球真的是牢牢『咬住了』！果然蝴蝶的套膠才是最適合我的！讓我吃驚的是，儘管我多年來一直在使用黏性套膠，但換成TENERGY 05 HARD後，都不用改動作，所以我就覺得蝴蝶套膠打晚了。從那時起，我便認真重新審視蝴蝶的器材，並開始尋找最適合自己的搭配。」朱雨玲如此說道。
器材更新後的成效立竿見影。2020年底的桌超聯賽，尚未完全磨合新器材的朱雨玲，竟爆冷擊敗了當時正如日中天的王曼昱。朱雨玲感嘆，如果不是林昀儒大方推薦自己，她可能還在錯誤的器材搭配中掙扎。
走過病痛幽谷 以「獨立運動員」身份回歸
朱雨玲的職業生涯充滿坎坷。2021年她因纖維腺瘤手術被迫淡出賽場，期間經歷了讀博、任教等身份轉變。直到2024年，她以澳門人才引進計畫重獲新生，並在2025年7月的WTT美國大滿貫賽事中，接連擊敗伊藤美誠、王曼昱等頂尖高手奪冠，世界排名重返前10。
朱雨玲表示，現在的她不再被「贏球是一切」的壓力束縛，而是以「老師」與「獨立運動員」的多重身份享受桌球。
消息來源：www.butterfly-global.com
