▲▼A-Lin（上圖）不只一次被傳和黃甘霖婚姻亮紅燈，但謠言最後都不攻自破。（圖／A-Lin 920臉書、記者葉政勳攝）

歌壇天后A-Lin和前職棒球星黃甘霖結婚19年，育有一名女兒，夫妻倆婚後多次被亂傳婚變，不管是網友還是週刊爆料，當事人疲於闢謠，極少對外澄清，只等時間讓謠言不攻自破。黃甘霖多年前遭傳已經和A-Lin離婚，當時動怒「翻桌」駁斥：A-Lin 2017年被一名網友在PTT爆料，聲稱她和黃甘霖早就已經離婚，且是球隊公開的祕密，酸兩人對外還假裝幸福，對此，黃甘霖當時在臉書火大發文：還PO出與A-Lin去太魯閣出遊的合照，粉碎傳聞。至於A-Lin則在接受媒體專訪時回應，認為離婚傳言很好笑，家裡也不會討論此事，「因為這不是事實嘛！」然而，關於離婚的謠言又在6年後、A-Lin於金曲獎封后後被拿出來重炒，起因為A-Lin沒在致詞時感謝老公，對此，她在慶功宴上解釋：「有啦！家人就包括了！愛你在心口難開。」據《鏡週刊》今（15）日報導，A-Lin與黃甘霖結婚時，男方為當紅球星，A-Lin還只是剛出道的小歌手，名氣不成正比，如今A-Lin貴為歌后，黃甘霖退役後轉當教練，地位似乎變成「女強男弱」，加上夫妻倆近年鮮少同框，導致再度出現婚變一說，對此，黃甘霖多年前和A-Lin於酒吧相識，當時A-Lin還沒走紅，黃甘霖一聽女方歌聲就一見傾心，立刻展開熱烈追求，身為盜壘王的他，還發揮幽默感，對A-Lin說：「小心我盜走了妳的心。」讓A-Lin對黃甘霖印象深刻，答應祕密交往，兩人最後克服遠距離、外界壓力，於2007年步入禮堂。