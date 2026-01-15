我是廣告 請繼續往下閱讀

Bitchat是什麼？

為何會創建Bitchat？

烏干達民眾成為這款App的下載大戶

伊朗民眾示威持續，伊朗安全部隊針對人民展開大規模血腥鎮壓，造成上千人身亡，由於伊朗當局實施斷網後，資訊極不透明，傷亡難以統計，且民眾傳遞訊息和即時影像也愈來愈困難。除了仰賴「星鏈」（Starlink）之外，一款離線通訊軟體「Bitchat」，也成為民眾的新寵。根據路透報導，Bitchat是一款由推特（現為X）共同創辦人多西（Jack Dorsey）推出、且甚少人知道的離線通訊 App，與Twitter 不同，Bitchat 不需要網路或行動網路連線。它利用藍牙Mesh網路（Bluetooth mesh）技術，建立一個去中心化的離線網絡。在這種模式下，訊息會以他人的手機作為「跳板」進行傳遞，直到送達目的地。雖然這類型利用藍牙的通訊服務不如 WhatsApp 或 Apple 的 iMessage 普及，但隨著各國政府日益頻繁地實施斷網，逐漸成為抗爭者的首選工具。2020 年香港民主抗爭期間，活動人士曾轉向使用採用相同技術的 Bridgefy；2021 年緬甸軍方奪取政權後，Bridgefy 在當地的下載量也超過了 100 萬次。多西曾表示，自己對當今網路中心化的現象負有「部分責任」，並對此感到遺憾，在去年 7 月經過一週的時間寫出Bitchat的程式碼。這套軟體介面極為簡潔，且無需登入，普及率隨著的程式編寫後，推出了 Bitchat。該 App 的使用者介面極簡且無需登入，在斷網國家迅速走紅，讓人想起推特過去在阿拉伯之春中發揮的作用，讓抗議人士即時傳播抗議和警察暴行的畫面。根據研究機構 Apptopia 的數據，Bitchat 在這個烏干達的 Apple 與 Google 應用程式商店中排名激增，今年至今已累積超過 2.8 萬次下載，這數字比前兩個月的總和增加了近四倍。數據顯示，該軟體在伊朗的使用量也增長了三倍多。由於伊朗的神權統治階級試圖透過切斷網路來平息全國性的抗議活動，逼使民眾尋求其他替代方案。烏干達流行歌手兼主要反對派候選人懷恩（Bobi Wine）上月底呼籲民眾下載 Bitchat。他表示，政府正計劃短期內封鎖網路，以確保公民「無法進行組織或核實選舉結果」。路透指出，烏干達當局於週二切斷了全國的網路存取並限制行動通訊服務，聲稱是為了中斷「錯誤訊息、虛假資訊、選舉舞弊及相關風險」。包括國際特赦組織（Amnesty International）在內的多位專家與人權組織呼籲烏干達結束網路封鎖，並指出網路黑箱不僅無法阻止錯誤訊息，反而會加速謠言的擴散。在本週四選舉前，安全部隊已逮捕了數百名反對派支持者，並在懷恩的競選活動中多次發射實彈和催淚瓦斯。