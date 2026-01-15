為了防止詐騙事件頻傳，金管會從1月13日開始推動「臉部辨識防詐ATM」試辦計畫，全台灣目前已有約500台ATM加入測試。不過，新制上路才沒幾天，就有身高僅147公分的民眾抱怨，去超商領錢時ATM臉部辨識功能竟然「完全掃不到臉」，在機器前無奈罰站、狂跳，讓她無奈直呼這政策根本是在欺負矮個子，貼文曝光後，引發大批網友共鳴與熱議。
ATM人臉辨識試辦中！一票苦主崩潰：被機器欺負
一名女網友在社群平台Threads上抱怨，自己在7-11準備領錢買晚餐，靠近ATM時才發現螢幕顯示需要進行「人臉識別」。但尷尬的是，她的身高僅147公分，無論怎麼嘗試，鏡頭就是掃不到她的臉，螢幕一直跳出「請暫時移開遮住臉部的物品，即可繼續交易」的鬼打牆警示。
原PO無奈回憶，當下她既沒戴帽子也沒戴口罩，無論是正常站立、站遠一點、抬頭等各種角度都嘗試過了，系統依然判定失敗。最後她被迫貼超近，還把腳整個踮起來，勉強讓高度達到150至154公分左右，機器才終於感應通過。這段艱辛的領錢過程，讓她不禁感嘆這政策根本在欺負身高矮的人，連在一旁的女兒都天真地說「媽媽，妳要再長高一點才能來領錢」，讓她哭笑不得。
事實上，這是金管會最新推動的「臉部辨識防詐ATM」試辦計畫，運作模式主要是針對配戴口罩、墨鏡或安全帽的民眾，ATM將發出警示音提醒露出全臉，雖然目前階段不會直接拒絕提款，該計畫即日起試辦至6月底，目前包括中華郵政、中國信託、第一銀行、兆豐銀行、彰化銀行及合作金庫等6家金融機構、逾500台ATM加入測試。
貼文曝光後，引發大批網友熱烈討論，許多人認為這種設計不僅對矮的人不友善，坐輪椅的身障人士恐怕更難以使用，甚至連身高太高的人辨識也出現問題，認為攝影機的感應方式仍有待調整。
此外，隨著農曆新年將至，也有網友憂心民眾習慣在年前領新鈔，原本排隊就很長了，現在加上辨識失敗的時間，每個人都要多卡3分鐘以上，屆時ATM恐怕會變成「排隊地獄」，呼籲相關單位應盡速優化辨識系統的靈敏度與角度。
ATM領錢沒露臉會怎樣？警示聲大作別驚慌
金管會表示，民眾若在提款時配戴口罩、墨鏡或安全帽，ATM將發出警示音，提醒提款者露出全臉以利辨識，但無須驚慌，只需取下臉部遮蔽物即可順利完成交易，不會直接拒絕提款，試辦將持續至6月底，7月再依防詐成效與民眾反應，評估是否全面推廣。
資料來源：金管會
