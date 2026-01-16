私校退場海嘯持續延燒！作為《私立學校退場條例》實施後首間退場的私立大專，高雄「和春技術學院」雖早在2023年5月就正式畫下句點，但留下的龐大校產至今仍未解決。台灣金融資產服務（台灣金服）最新公告，將重啟標售該校旗山3萬坪校地與建物，底價開出4.82億元。對比去年開出的價格，這次形同「跳水價」狂殺1.12億元求脫手，引發關注。
📍重點摘要
曾是高雄在地知名學府、創校34年的和春技術學院，在成為退場條例「頭號犧牲者」後，校園人去樓空已近3年。實際檢視台灣金服釋出的標售公告與現況照片，校區內除了「行政大樓」、「圖書館（傳承樓）」及「沐春樓」等教學大樓結構尚存外，PU跑道與球場早已斑駁褪色，校園角落雜草叢生，空蕩蕩的景象彷彿「鬼城」。
這起備受矚目的台灣金服標售案（案號：114年協售南字第1號），標的物坐落於高雄市旗山區，包含鼓山段106地號等10筆土地，總面積高達3萬0278坪；建物部分則包含7棟領有使用執照的合法建物，以及4棟未辦保存登記建物（如宿舍、餐廳等），總樓地板面積規模龐大。
誤占市府地 成交易「隱形地雷」
值得注意的是，這筆看似便宜的標售案其實暗藏玄機。根據拍賣公告的地籍示意圖顯示，校區範圍內有部分建物或設施標示為「誤占高雄市政府之土地」。這意味著新買家接手後，恐怕得先面臨拆屋還地、補繳使用補償金，或是得另外花錢向市府申購土地的複雜產權問題，儼然成為交易過程中的一顆「隱形地雷」。
價格「打到骨折」 每坪土地僅約1.6萬
為了加速處分資產，本次公告的標售底價直接降至新台幣4億8267萬7326元 。事實上，該校地去年曾開出5.95億元尋求買家；如今時隔不到一年，底價直接「打到骨折」狂殺約1.12億元。換算下來，光是土地價格每坪僅約1.6萬元左右，但這看似誘人的價格背後，卻有著專家眼中難以跨越的門檻。
專家舉雲林為例 悲觀看淡標售結果
針對這起標售案，寬頻房訊發言人徐華辰分析，雖然價格大砍逾億元，但「山坡地保育區」與「特定目的事業用地」 的雙重枷鎖，是最大抗性。他指出，這類土地若要變更用途，不僅需符合嚴格的水土保持規範，建蔽率與容積率也需重新計算，且公告現值每平方公尺僅約200元，土地潛在價值受限。
徐華辰直言，在少子化浪潮下，唯一能「無縫接軌」的學校用途已無市場需求；若要轉作他用，考量旗山區位非屬市中心，加上變更程序繁雜與誤占鄰地問題，「除非是有特殊自用需求的買方，否則要順利標出去的可能性不高。」
徐華辰更舉前車之鑑補充，雲林縣林內鄉的廢棄學校「益新工商」，其1.78萬坪校地先前也曾流入法拍市場，底價從一拍的3.9億一路降到四拍的1.99億，幾乎腰斬，但最終仍以流標收場。他直言，以此為例，這類擁有特殊地目限制的廢棄校產，「這種標的確實很難脫手」。
資料來源：台灣金服、寬頻房訊
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
- 價格跳水：底價從去年的5.95億元降至約4.82億元。
- 規模驚人：標售涵蓋10筆土地共約3萬坪，以及圖書館等11棟建物。
- 開標在即：預計於2026年1月28日上午11時在高雄開標。
