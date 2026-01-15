中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今年首號颱風「洛鞍」今（15）日下午生成，位置在菲律賓東方，距離台灣遙遠、強度偏弱，預估下周二前後（1月20日）消散，對台灣無直接影響。不過明（16）日水氣逐漸增多，北部、東部降雨機率提高；下周一（1月19日）冷氣團南下，北台灣將轉為濕冷天氣。
洛鞍颱風生成 路徑對台無影響
黃恩鴻指出，洛鞍颱風在今天下午2時生成，目前位置在菲律賓東方，緯度落在10度左右，周六前洛鞍颱風會沿著高壓邊緣往西北西方向移動，周日受到北方冷空氣壓制，開始朝東偏轉，下周二左右就會消散，整體來說「洛鞍颱風距離台灣遙遠、強度很弱，沒有直接影響。」
強烈大陸冷氣團南下 下周天氣又濕又冷
黃恩鴻說明，明天開始水氣會逐漸增多，一直到六日，東北風迎風面降雨機率提高，包括桃園以北、基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島都會局部短暫陣雨；早晚溫差大，西半部、宜蘭低溫12至17度，花東17至18度；高溫在北部、東半部23至26度，中南部27至28度。
黃恩鴻提醒，下周一冷空氣南下，下周二後可能達到強烈大陸冷氣團等級，且水氣依舊偏多，體感會相當濕冷，桃園以北、東半部降雨持續之外，氣溫下滑明顯，中部以北、宜蘭低溫只有11至14度，南部、花東14至17度，白天高溫在北部、宜蘭剩下15至18度，花蓮18至20度，台東19至23度，中南部21至24度。
資料來源：中央氣象署
