日盛千金、女星關穎2013年與在金融界任職的香港男友朱志威結婚，至今育有大女兒C.C.、兒子Phi Phi及么子DD，婚後一度淡出娛樂圈的她，近年轉戰自媒體領域，當起YouTuber，時常分享生活點滴。關穎今（15）日公開一張和閨密、名媛林牧潔的合照，兩女站在便利商店前，招認是在學年輕人拍照。
好姐妹便利商店拍照 關穎自嘲：裝年輕人
關穎在IG分享和「威騰船務千金」、「紅豆食府媳婦」林牧潔的合影，關穎戴毛線帽，穿軍綠色吊帶褲，今年將滿50歲的她依然散發滿滿少女感，保養得宜，身旁的林牧潔著寬版格紋襯衫搭配工作褲，46歲的她相當逆齡，也是年輕美眉一枚。
有趣的是，關穎在配文表示，與林牧潔等友人續攤3次，最後還跑去便利商店買糖果，「順便裝年輕人在門口拍照」，林牧潔則轉發關穎的限時動態，哭笑不得說：「硬是要在便利商店前面拍照裝年輕！」
抗氧化是保養核心 生活自律也是關鍵
關穎曾經分享自己的保養方法，她強調抗氧化是保養的核心底牌，從年輕時就堅持此原則，無論飲食或護膚皆以此為主軸，避免老化無形累積。此外，生活自律也是關鍵，關穎早晨先攝取蛋白質，如雞蛋穩定血糖，避免澱粉起頭，並搭配牛奶或優格。
運動方面，關穎每天抬腿20分鐘，促進循環消水腫，擦身體乳養美腿，強調充足睡眠佔健康八成，規律運動與泡澡助眠。至於擦保養品，關穎不喜繁複儀式，選對精華液等產品即可解決乾燥、泛紅問題，殘餘液延伸擦拭手肘膝蓋不浪費。
最後，關穎表示，多喝水、多走路、保持身心愉悅是永恆原則，即使胖10公斤也以健康快樂為先。
資料來源：關穎Terri Kwan IG
