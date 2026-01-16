高雄和春技術學院旗山區3萬坪龐大校產，近期由台灣金服公告以底價4.82億元公開標售。這所曾經叱吒南台灣的老牌私校，不僅是「戲劇女神」邵雨薇與「歌手」梁文音的母校，背後更擁有雄厚的政治世家背景。然而，隨著少子化衝擊與連串醜聞爆發，昔日明星搖籃如今僅剩荒煙蔓草，令人不勝唏噓。

邵雨薇、梁文音皆校友　風光不再
和春技術學院創校34年，過去在高雄頗具知名度。出身高雄的藝人邵雨薇，在出道前就是就讀該校應用英語系，當時更因清純外型被封為「新崛江之花」，進而踏入演藝圈。

▲邵雨薇（如圖）出席新片《啵me之我的青春住了鬼》試片，分享拍攝動作戲與特效妝辛苦過程，也首度回應跨年醉倒依偎吳慷仁的畫面，透露若工作允許將一起回高雄過年，並坦言目前尚無終身大事規劃。（圖／風暴國際股份有限公司提供）
▲邵雨薇就讀和春技術學院應用英語系時，因清純外型被封為「新崛江之花」，進而踏入演藝圈。（圖／風暴國際股份有限公司提供）
而從《超級星光大道》出道的歌手梁文音，也曾是該校著名的傑出校友。全盛時期，校方甚至還培育出調酒國手，並設立「航太工業專業設計繪圖教室」，試圖擦亮金字招牌。

政治世家掌權　羅家勢力曾一時無兩
據悉，和春的家族色彩極為濃厚，創辦人羅傳進曾任國大代表與立法委員，在漁業界與政壇實力雄厚；其子羅世雄也曾任兩屆立委及行政院南部聯合服務中心執行長，羅妻呂綺修更曾擔任副校長。在政商關係良好的時期，學校甚至一度計畫升格為科技大學，無奈最終仍不敵大環境變遷。

▲國民黨高雄市黨部在今（12）天舉行新春團拜，黨主席朱立倫和新主委羅世雄都到場。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.02.12）
▲和春技術學院創辦人之子羅世雄（左）兩屆立委及行政院南部聯合服務中心執行長。前排中為朱立倫。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.02.12）
涉詐補千萬　爆幽靈學生與弊案
隨著招生困難，學校為了爭取經費與生存，後期爆出多起醜聞。檢調曾查出，校方涉嫌以「幽靈學生」名冊詐領教育部千萬元補助款；此外，多年前的「電銲教室」採購案，也被控未完工就提前付款。雖然檢方調查後認定經費屬自籌款，僅依偽造文書罪將承辦老師緩起訴，但連串風波已重創校譽。

「葉少爺」重返校園　爭議再添一筆
除了校務爭議，和春最廣為人知的插曲，還包括多年前曾酒駕害死3命的「葉少爺」葉冠亨。當時葉冠亨透過轉學考重返和春經濟系，校方為了平息輿論，要求他須在兩週內向家屬道歉，且「只要蹺一堂課就退學」。雖然最終葉冠亨因判刑確定遭撤銷學籍，但也讓和春多次登上社會版面

如今，隨著校產進入金拍市場標售，這所由政治世家主導、曾孕育出當紅明星的學府，在歷經詐補、弊案與輿論風暴後，正式走入歷史，留下的僅剩「鬼城」般的空蕩校區，等待有緣人接手。

