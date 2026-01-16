我是廣告 請繼續往下閱讀

邵雨薇、梁文音皆校友 風光不再

▲邵雨薇就讀和春技術學院應用英語系時，因清純外型被封為「新崛江之花」，進而踏入演藝圈。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

政治世家掌權 羅家勢力曾一時無兩

▲和春技術學院創辦人之子羅世雄（左）兩屆立委及行政院南部聯合服務中心執行長。前排中為朱立倫。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.02.12）

涉詐補千萬 爆幽靈學生與弊案

「葉少爺」重返校園 爭議再添一筆

高雄和春技術學院旗山區3萬坪龐大校產，近期由台灣金服公告以底價4.82億元公開標售。這所曾經叱吒南台灣的老牌私校，不僅是「戲劇女神」邵雨薇與「歌手」梁文音的母校，背後更擁有雄厚的政治世家背景。然而，隨著少子化衝擊與連串醜聞爆發，昔日明星搖籃如今僅剩荒煙蔓草，令人不勝唏噓。和春技術學院創校34年，過去在高雄頗具知名度。出身高雄的藝人邵雨薇，在出道前就是就讀該校應用英語系，當時更因清純外型被封為「」，進而踏入演藝圈。而從《超級星光大道》出道的歌手梁文音，也曾是該校著名的傑出校友。全盛時期，校方甚至還培育出調酒國手，並設立「航太工業專業設計繪圖教室」，試圖擦亮金字招牌。據悉，和春的家族色彩極為濃厚，創辦人羅傳進曾任國大代表與立法委員，在漁業界與政壇實力雄厚；其子，羅妻呂綺修更曾擔任副校長。在政商關係良好的時期，學校甚至，無奈最終仍不敵大環境變遷。隨著招生困難，學校為了爭取經費與生存，後期爆出多起醜聞。檢調曾查出，校方；此外，多年前的「電銲教室」採購案，也被控未完工就提前付款。雖然檢方調查後認定經費屬自籌款，僅依偽造文書罪將承辦老師緩起訴，但連串風波已重創校譽。除了校務爭議，和春最廣為人知的插曲，還包括多年前曾酒駕害死3命的「葉少爺」葉冠亨。當時葉冠亨透過轉學考重返和春經濟系，校方為了平息輿論，，且「」。如今，隨著校產進入金拍市場標售，這所由政治世家主導、曾孕育出當紅明星的學府，在歷經詐補、弊案與輿論風暴後，正式走入歷史，留下的僅剩「鬼城」般的空蕩校區，等待有緣人接手。