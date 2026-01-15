肯德基今（15）日掀起「蛋撻之亂」，先是讓大家以為停賣蛋塔、走入歷史，再也吃不到了；Threads、PTT又傳出將更改配方「塔皮換酥皮」恐漲價。《NOWNEWS今日新聞》記者跑遍大台北地區分店，竟然買到明天才要上市的全新蛋撻」，實際試吃真實口感「蛋撻皮的層次變較明顯有存在感、咬得到片片酥脆」。店員還證實：「現在全台都是賣新款了」，低調表示根本不用今天急著搶買，怕是吃了個寂寞。
肯德基酥皮「新蛋撻」開箱試吃！真實口感：蛋塔皮層次明顯、片片酥脆
今肯德基全台掀起「蛋撻之亂」，官方表示：「28年經典原味蛋撻將正式走入歷史，」不只讓消費者譁然大嗆「無法接受」；由於肯德基直言「現有原味蛋撻將於全台門市售完截止」，大批民眾擔心再也吃不到「被炸雞耽誤的蛋撻」掀起搶購潮，超多人趕在今天買爆舊款蛋撻。
《NOWNEWS今日新聞》記者掌握Threads、PTT不少網友見證「試售原味蛋撻酥皮版」公告。認為肯德基應該不是停賣蛋撻、而是全面更改配方「塔皮換酥皮」。馬上衝出門趕到門市，竟然買到明天才要上市的全新蛋撻」！
記者今天買到店員口中說是新款塔皮的蛋撻，入手一盒雙色蛋撻禮盒，有經典原味蛋撻及奇巧可可流心三重奏蛋撻兩種口味。
記者實際試吃肯德基新款蛋撻，以外觀來看，邊緣層次明顯變多、像是現今市面流行的「千層」蛋塔，舊款塔皮即使烤得豐厚也感覺是蓬鬆而不是多層；新款真實口感「蛋撻皮的層次變較明顯有存在感、咬得到片片酥脆」；不過在拿取的過程中，真的很容易碎掉，尤其邊緣一碰就掉屑，拍個照盒子裡、盤子和桌上都看得到蛋撻皮碎片。
肯德基店員證實：現在全台已賣「新款酥皮蛋撻」！不用急著搶
肯德基店員向《NOWNEWS今日新聞》證實，「現在你買到的這盒就是新款蛋撻」，記者詢問明天改賣還能不能買到舊款，店員回覆：「現在全台都是賣新款了」，低調表示根本不用今天急著搶買。
記者挑明詢問：「新款蛋撻就是改成酥皮沒錯嗎？」店員證實：「對，酥皮是新的」；此時另名女店員走近，還與他對看一眼，兩人便不願再多說。看來許多民眾恐怕還不知，今天只是吃了個寂寞。
多家門市爆單完售、電話打不通！店員「不確定是否漲價」：等公司公布
《NOWNEWS今日新聞》記者再撥打大台北地區數家門市電話，直接詢問店員「現在店內販售的是新款還舊款？」不少門市店員都回覆稱：「現在是新款酥皮」。
而三重、板橋店員都表示：「賣完了都沒有了，早就都被點完了」。還有門市無奈說：「訂單爆掉，要親自到現場購買才知道量夠不夠」。永和店稱：「目前缺貨無法供應」。
究竟肯德基受歡迎28年之久的經典原味蛋撻會有怎樣改變？相關細節官方將於2026年1月16日上午11:00線上說明會中公布。請大家鎖定《NOWNEWS今日新聞》第一手報導。
資料來源：肯德基、Threads、PTT
我是廣告 請繼續往下閱讀
今肯德基全台掀起「蛋撻之亂」，官方表示：「28年經典原味蛋撻將正式走入歷史，」不只讓消費者譁然大嗆「無法接受」；由於肯德基直言「現有原味蛋撻將於全台門市售完截止」，大批民眾擔心再也吃不到「被炸雞耽誤的蛋撻」掀起搶購潮，超多人趕在今天買爆舊款蛋撻。
《NOWNEWS今日新聞》記者掌握Threads、PTT不少網友見證「試售原味蛋撻酥皮版」公告。認為肯德基應該不是停賣蛋撻、而是全面更改配方「塔皮換酥皮」。馬上衝出門趕到門市，竟然買到明天才要上市的全新蛋撻」！
記者今天買到店員口中說是新款塔皮的蛋撻，入手一盒雙色蛋撻禮盒，有經典原味蛋撻及奇巧可可流心三重奏蛋撻兩種口味。
肯德基店員向《NOWNEWS今日新聞》證實，「現在你買到的這盒就是新款蛋撻」，記者詢問明天改賣還能不能買到舊款，店員回覆：「現在全台都是賣新款了」，低調表示根本不用今天急著搶買。
記者挑明詢問：「新款蛋撻就是改成酥皮沒錯嗎？」店員證實：「對，酥皮是新的」；此時另名女店員走近，還與他對看一眼，兩人便不願再多說。看來許多民眾恐怕還不知，今天只是吃了個寂寞。
《NOWNEWS今日新聞》記者再撥打大台北地區數家門市電話，直接詢問店員「現在店內販售的是新款還舊款？」不少門市店員都回覆稱：「現在是新款酥皮」。
而三重、板橋店員都表示：「賣完了都沒有了，早就都被點完了」。還有門市無奈說：「訂單爆掉，要親自到現場購買才知道量夠不夠」。永和店稱：「目前缺貨無法供應」。
究竟肯德基受歡迎28年之久的經典原味蛋撻會有怎樣改變？相關細節官方將於2026年1月16日上午11:00線上說明會中公布。請大家鎖定《NOWNEWS今日新聞》第一手報導。