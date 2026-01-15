店員還證實：「現在全台都是賣新款了」，低調表示根本不用今天急著搶買，怕是吃了個寂寞。

我是廣告 請繼續往下閱讀

肯德基酥皮「新蛋撻」開箱試吃！真實口感：蛋塔皮層次明顯、片片酥脆

▲肯德基酥皮「新款蛋撻」開箱試吃！真實口感層次明顯、片片酥脆。（圖／記者蕭涵云攝）

▲切開肯德基「新款蛋撻」仔細觀看塔皮邊緣，的確像層層酥皮的外觀。（圖／記者蕭涵云攝）

以外觀來看，邊緣層次明顯變多、像是現今市面流行的「千層」蛋塔，舊款塔皮即使烤得豐厚也感覺是蓬鬆而不是多層； 新款真實口感「蛋撻皮的層次變較明顯有存在感、咬得到片片酥脆」；不過在拿取的過程中，真的很容易碎掉，尤其邊緣一碰就掉屑，拍個照盒子裡、盤子和桌上都看得到蛋撻皮碎片。

▲記者調出2023年拍攝的肯德基蛋撻（圖左），當時限時開賣的皮蛋蛋撻，撻皮明顯較薄；同年拍攝的另盒蛋撻（左圖下）雖然撻皮看起來較厚，但都沒有今天拍的「千層」酥皮感（圖右）。（圖／記者蕭涵云攝）

肯德基店員證實：現在全台已賣「新款酥皮

蛋撻 」！不用急著搶

店員回覆：「現在全台都是賣新款了」，低調表示根本不用今天急著搶買。

店員證實：「對，酥皮是新的」；此時另名女店員走近，還與他對看一眼，兩人便不願再多說。看來許多民眾恐怕還不知，今天只是吃了個寂寞。

▲肯德基「新款蛋撻」無論是經典原味、或是限定奇巧可可流心三重奏口味，撻皮都看得出一片片的層次感。（圖／記者蕭涵云攝）

▲肯德基「新款蛋撻」邊緣層次明顯變多、像是現今市面流行的「千層」感。（圖／記者蕭涵云攝）

多家門市爆單完售、電話打不通！店員「不確定是否漲價」：等公司公布