肯德基堪稱「被炸雞耽誤的蛋撻店」，對手拿坡里才宣布開賣蛋塔，現在KFC竟然表示：「28年經典原味蛋撻將正式走入歷史，」消費者全譁然嗆聲「無法接受」。官方回應證實：「現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。」《NOWNEWS今日新聞》記者海巡社群平台，發現Threads及PTT上網友早就揭露疑似「塔皮變酥皮」千層口感，害怕會漲價。無獨有偶，香港肯德基近期也被挖苦跌落神壇，質疑蛋撻的澳門瑪嘉烈配方更換供應商走鐘。
肯德基「被炸雞耽誤的蛋撻店」！28年美味走入歷史
肯德基在臉書Facebook社群上貼出聲明稿，表示：感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。相關細節將於【2026年1月16日上午11:00】線上說明會中公布。」肯德基小編還喊話：「想吃真的要快」。
消息一出，引發大批消費者譁然，一面倒地嗆聲整串「無法接受」，還有粉絲留言，「冒著得糖尿病的風險，從小吃到大的品項你說取消就取消！！無法接受」，引發熱議。
Threads網友揭露！蛋撻疑「塔皮變酥皮」 回敬拿坡里變相漲價？
肯德基原本經典「原味葡式蛋撻」，號稱163層酥脆塔皮搭配香濃奶蛋內餡，主打外酥內嫩口感。就在對手拿坡里披薩・炸雞1月8日宣布正式開賣有著「千層酥脆塔皮」的蛋塔後，肯德基突然宣布「28年經典原味蛋撻將正式走入歷史」，讓大批網友擔心再也吃不到蛋撻了。
今《NOWNEWS今日新聞》記者今海巡社群平台，發現Threads及PTT上網友早就揭露，肯德基原味蛋撻疑似「塔皮變酥皮」，有人發現店內自助點餐機貼有「本店試售原味蛋撻酥皮版」公告，表示：「肯德基導入精準控溫技術，並優惠撻皮黃金比例，讓撻皮層次更鮮明，呈現如千層般酥脆細膩的口感。」
民眾KAI向《NOWNEWS今日新聞》透露，去年11月有在肯德基屏東逢甲店直擊「試售原味蛋撻酥皮版」公告；不過他也提到「前幾天去也沒看到了，可能有限時」。
而碰巧吃過新版肯德基蛋撻的網友則分享，「塔皮是不是有換比較酥」、「上層多了一圈酥皮的樣子，有種錦上添花的美感，希望這不是漲價的理由或藉口」、「有比較粗！但我覺得好像變小變薄了」；釣出知情人士透露：「換成酥皮的而已」、「不是錯覺喔，確實換塔皮了，更酥也更容易碎掉🤣夾的時候要很小心」。
看起來肯德基蛋撻不會消失，但可能會改頭換面。不過有理智的網友討論：「蛋撻不是本來就用酥皮做的？」質疑此舉「是在營造視覺假象，讓你以為是跟以前一樣大顆，實際上蛋撻的蛋汁應該是變少」；也有粉絲無奈吶喊「喜歡原版的」。
香港網友早罵爆！KFC蛋撻跌落神壇：質疑更換供應商走鐘
無獨有偶，根據《Yahoo!Food》報導，香港肯德基近期也被網友挖苦跌落神壇，抱怨蛋撻不只沒有焦糖黑斑的好吃模樣，而且撻皮充滿麵粉味、不再鬆脆，質疑經典澳門瑪嘉烈配方因更換供應商而走鐘。
據傳，肯德基大受歡迎的葡式蛋撻製作配方源自澳門，由英國人安德魯・斯托（Andrew Stow）改良自葡式蛋撻；爾後其前妻瑪嘉烈，將該配方賣給了肯德基。因此肯德基蛋撻吃得到正宗葡式蛋撻的層次分明酥皮、香滑濃郁奶蛋內餡，尤其表層因高溫焗烤烘焙出誘人的焦糖色澤，讓人食指大動。
對此，香港肯德基官方回應「堅持澳門瑪嘉烈配方」，強調「經過嚴謹篩選的供應商長期合作，確保產品符合食物安全及品質保證要求。」但針對烘烤時間不合格的質疑表示關注，證實「正進行內部跟進及檢討。」
如今，若大受歡迎28年之久的台灣肯德基蛋撻將有可能更換配方，想必也會讓許多人集體回憶崩壞。後續有待明日線上說明會公布相關細節；請大家鎖定《NOWNEWS今日新聞》第一手報導。
資料來源：肯德基、拿坡里、Threads、PTT、Yahoo!Food
我是廣告 請繼續往下閱讀
肯德基在臉書Facebook社群上貼出聲明稿，表示：感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。相關細節將於【2026年1月16日上午11:00】線上說明會中公布。」肯德基小編還喊話：「想吃真的要快」。
消息一出，引發大批消費者譁然，一面倒地嗆聲整串「無法接受」，還有粉絲留言，「冒著得糖尿病的風險，從小吃到大的品項你說取消就取消！！無法接受」，引發熱議。
肯德基原本經典「原味葡式蛋撻」，號稱163層酥脆塔皮搭配香濃奶蛋內餡，主打外酥內嫩口感。就在對手拿坡里披薩・炸雞1月8日宣布正式開賣有著「千層酥脆塔皮」的蛋塔後，肯德基突然宣布「28年經典原味蛋撻將正式走入歷史」，讓大批網友擔心再也吃不到蛋撻了。
今《NOWNEWS今日新聞》記者今海巡社群平台，發現Threads及PTT上網友早就揭露，肯德基原味蛋撻疑似「塔皮變酥皮」，有人發現店內自助點餐機貼有「本店試售原味蛋撻酥皮版」公告，表示：「肯德基導入精準控溫技術，並優惠撻皮黃金比例，讓撻皮層次更鮮明，呈現如千層般酥脆細膩的口感。」
民眾KAI向《NOWNEWS今日新聞》透露，去年11月有在肯德基屏東逢甲店直擊「試售原味蛋撻酥皮版」公告；不過他也提到「前幾天去也沒看到了，可能有限時」。
看起來肯德基蛋撻不會消失，但可能會改頭換面。不過有理智的網友討論：「蛋撻不是本來就用酥皮做的？」質疑此舉「是在營造視覺假象，讓你以為是跟以前一樣大顆，實際上蛋撻的蛋汁應該是變少」；也有粉絲無奈吶喊「喜歡原版的」。
無獨有偶，根據《Yahoo!Food》報導，香港肯德基近期也被網友挖苦跌落神壇，抱怨蛋撻不只沒有焦糖黑斑的好吃模樣，而且撻皮充滿麵粉味、不再鬆脆，質疑經典澳門瑪嘉烈配方因更換供應商而走鐘。
據傳，肯德基大受歡迎的葡式蛋撻製作配方源自澳門，由英國人安德魯・斯托（Andrew Stow）改良自葡式蛋撻；爾後其前妻瑪嘉烈，將該配方賣給了肯德基。因此肯德基蛋撻吃得到正宗葡式蛋撻的層次分明酥皮、香滑濃郁奶蛋內餡，尤其表層因高溫焗烤烘焙出誘人的焦糖色澤，讓人食指大動。
如今，若大受歡迎28年之久的台灣肯德基蛋撻將有可能更換配方，想必也會讓許多人集體回憶崩壞。後續有待明日線上說明會公布相關細節；請大家鎖定《NOWNEWS今日新聞》第一手報導。
資料來源：肯德基、拿坡里、Threads、PTT、Yahoo!Food