肯德基「被炸雞耽誤的蛋撻店」！28年美味走入歷史

Threads網友揭露！蛋撻疑「塔皮變酥皮」 回敬拿坡里變相漲價？

民眾KAI向《NOWNEWS今日新聞》透露，去年11月有在肯德基屏東逢甲店直擊「試售原味蛋撻酥皮版」公告；不過他也提到「前幾天去也沒看到了，可能有限時」。

▲民眾在肯德基店內看見「本店試售原味蛋撻酥皮版」公告。（圖／民眾KAI授權提供）

知情人士透露：「換成酥皮的而已」、「不是錯覺喔，確實換塔皮了，更酥也更容易碎掉🤣夾的時候要很小心」。

▲Threads傳出肯德基蛋撻停賣真相，配方疑似「塔皮變酥皮」。（圖／翻攝自Threads）

▲肯德基蛋撻深受消費者歡迎，開發口味眾多，雲朵蛋撻加入棉花糖很討喜。（圖／記者蕭涵云攝）

香港網友早罵爆！KFC蛋撻跌落神壇：質疑更換供應商走鐘