公民老師認為值得深思

台灣人過去愛說「台灣最美麗的風景是人」，不過，有一名在台灣待了3個月的外國網友認為，台灣人是他「此生遇過最冷漠的人之一」，並細數在台灣生活所面對的種種不守善遭遇，引發熱議。對此，網紅公民老師羅文強調，「無論你認不認同，都值得我們深思」。有國外網友在網路論壇「Reddit」上發文，稱「台灣並非人們想像的那樣」，透露自己在台灣生活了3個月，原本以為台灣會是「高度發達的現代化國家，人民友善，美食眾多，生活也極為便利。然而，事實並非如此」。國外網友強調「台灣人是我這輩子遇過的最不友善的人之一」，並舉出一些例子，像是在服飾店試穿完衣服，要還給店員時，店員沒有接過而是指著桌子說「桌子」；還有一次在7-11購物時要買袋子，只買了3樣東西，店員卻給了他5元的大袋子。要求換成小袋子後，店員一把搶過袋子，很粗魯地換成小的；另外一次是在醫院付錢時，工作人員接過錢時一句話都沒說，讓他相當驚訝，「在大多數國家，人們都會說謝謝」。該國外網友強調自己真的不懂「台灣人很友善」這種說法從何而來，在他看來每個人都是一副匆忙、臉臭的樣子，同大樓的住戶也不會跟彼此打招呼。另外，該國外網友也直言自己吃不慣台灣食物，認為台灣食物高油、不健康，且餐廳環境通常並不乾淨。該國外網友還抱怨，台灣也沒有想像中那麼方便，像是醫院人滿為患、餐廳點餐缺乏英文菜單，有些店家還要客人自助收拾，另外多數餐廳下午2點到5點休息，想吃個晚點的午餐很不方便。該篇文章其實是在一年前於「Reddit」發布，網紅公民老師羅文近日重新轉貼到臉書，再度引起台灣網友討論。羅文認為，「無論你認不認同裡面提到對台灣的批判，都值得我們深思」。底下網友則紛紛留言說，「台北人太多了啊，當然會覺得躁」、「提到的便利、服務部分，感覺就是遇到一個特例就否定全盤」、「他說的這些，距離一般人的體驗差太多了，非常個體的體驗，其實沒什麼參考價值」、「在美國動不動就要小費，而且服務比亞洲任何國家都還差，醫院的評論更是奇葩」。