「拿坡里披薩・炸雞」日前宣布開賣「經典原味蛋塔」，主打千層酥脆塔皮與奶香內餡，而另一速食品牌有「被炸雞耽誤的蛋撻店」的肯德基，則是在昨（15）日宣告原味蛋撻將停售，原因似是將推出「酥皮」版蛋撻，真實原因將於今（16）日11:00公布。而《NOWNEWS今日新聞》記者也開箱拿坡里的蛋塔，在肯德基官方未公布正確訊息之前，兩品牌的蛋塔其完整外觀、口感等資訊整理先看。
肯德基始終被台灣網友們戲稱「被炸雞耽誤的蛋撻店」，足見其蛋撻美味程度。此次肯德基宣告停售原味蛋塔，原因疑似是將正式推出「酥皮」蛋塔，頗有與拿坡里的酥皮蛋塔較勁之意味。在肯德基還未公布實情之前，以下先將兩品牌的蛋塔目前狀況加以比較。
🟡「拿坡里蛋塔V.S.肯德基蛋塔」售價比一比：
拿坡里的經典原味蛋塔無單售，目前原始售價一盒6入原價270元，等於平均每顆45；肯德基的蛋撻單顆售價47元，一盒6顆247元，平均下來單顆42.17元，等於肯德基較為便宜。
🟡「拿坡里蛋塔V.S.肯德基蛋塔」外型尺寸比一比：
拿坡里的經典原味蛋塔因為塔皮較厚，看起來似乎比肯德基的蛋撻來得大一些。
🟡「拿坡里蛋塔V.S.肯德基蛋塔」真實口感與風味比一比：
拿坡里的經典原味蛋塔，標榜千層酥脆塔皮包覆奶香滑順的內餡；而肯德基的蛋撻則是強調有163層酥脆塔皮與同樣是香濃奶蛋內餡，且據傳其葡式蛋撻製作配方就是源自澳門，是英國人安德魯‧斯托（Andrew Stow）在澳門改良葡式蛋撻後，其前妻瑪嘉烈將配方賣給了肯德基。
《NOWNEWS》記者實測品嚐，拿坡里披薩炸雞的經典原味蛋塔的塔皮比較像是可頌麵包外殼或是酥皮濃湯之酥皮，口感酥鬆，內含大量奶油，而內餡口感滑嫩，滋味奶香大過於淡香；肯德基的蛋撻之塔皮則是薄酥帶脆，內餡同樣滑嫩，風味則是奶香與蛋香都相當明顯。至於甜度，兩者差不多。
🟡「拿坡里蛋塔V.S.肯德基蛋塔」優惠活動比一比：
📍「拿坡里」蛋塔優惠活動：
一上市即推出壽星生日優惠回饋，凡1月8日至2月4日之間生日的壽星，到拿坡里全台門市單筆外帶消費滿300元，可享「經典原味蛋塔買一送一」優惠（每人限購一組）。
並有最新「聚餐開吃」優惠，即日起至2月4日，至拿坡里139間全台門市開吃「小披薩＋6塊炸雞＋經典原味蛋塔一盒6入」特價568元（原價950元）。外帶6款「新品大披薩」特價490元，可享加碼好禮4選1！新品口味包括：開運花生嫩雞披薩／夏威夷海鮮雙享披薩／漁夫燒肉雙享披薩／招牌牛丼披薩／金賞烏魚子披薩／濃起司五重派對；好禮4選1可選。
◾️大披薩口味任選一（原價390元起）。
◾️9塊烤雞：「2腿＋2排＋2翅」＋3支山賊雞翅（原價585元）。
◾️經典原味蛋塔一盒6入（原價270元）。
◾️雙享披薩擇1「夏威夷＋海鮮」／「漁夫＋燒肉」。
📍「肯德基」蛋撻優惠活動：
以下為肯德基所公布針對「原味」蛋撻所推出之優惠，而「酥皮」蛋撻之優惠，待肯德基官方公布。
肯德基即日起至2月2日，開吃4塊雞塊買一送一、「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻」99元、「咔啦脆雞 x 2＋小冰無糖綠茶」99元、「6塊炸雞桶餐＋2顆原味蛋撻」299元。
相關新聞：
獨／肯德基「新蛋撻開箱」真實口感曝！店員證實：今已賣酥皮免搶
獨／肯德基蛋撻停賣真相？「塔皮變酥皮」戰拿坡里 恐漲價被罵爆
影/拿坡里開賣蛋塔PK肯德基！2品牌「售價、外型、真實口感」開箱
資訊來源：拿坡里、肯德基
