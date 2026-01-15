我是廣告 請繼續往下閱讀

▲羅伯派汀森偷偷為《橫衝直闖》獻聲，在導演沒公開前都不透露，甚至連在測謊時都隱瞞。（圖／龍祥提供）

▲《橫衝直闖》是為提摩西夏勒梅（右）量身打造的角色，他也演出從影以來極佳的成績，頗有拿下奧斯卡獎的氣勢。（圖／龍祥提供）

「甜茶」提摩西夏勒梅已憑《橫衝直闖》連奪評論家選擇獎、金球獎影帝，奧斯卡獲獎呼聲水漲船高。不過片中除了他的精彩表現，更暗藏了一位「彩蛋男神」—導演賈許沙夫戴透露，曾在《失速夜狂奔》合作過的羅伯派汀森，其實有在英國公開賽的那場戲裡擔任賽事播報員，笑道：「沒人發現那個聲音就是他！」《橫衝直闖》除了戲分最重的男主角提摩西之外，奧斯卡影后葛妮絲派特洛好一陣子沒有在電影裡擔任重要角色，也特地回歸亮相，展現突出的演技，更和提摩西有好幾段激情對手戲，讓人眼睛一亮。賈許沙夫戴則揭露原來片中連其中一位賽事播報員都由羅伯派汀森這樣的大咖男神來參與，很值得粉絲進戲院二刷、好好聽個仔細。其實羅伯派汀森不只和賈許沙夫戴早有合作經驗，與提摩西幾年前也曾經合演Netflix的電影《國王》，今年更要在《沙丘：第三部》再度飆戲，《橫衝直闖》算是為今年底彼此的同台做預告，也是獻給導演粉絲們的驚喜彩蛋。羅伯也非常夠意思，曾為了守住這個祕密，在測謊影片中對好友珍妮佛勞倫斯撒謊，直到賈許對外透露，這個祕密才公開。以往當紅小生之間會傳「王不見王」，新生代的紅星們，門戶之見逐漸打破，互相跨刀也不一定是問題，羅伯與提摩西之間就有良好的合作互動。提到為何會為提摩西量身打造《橫衝直闖》這部片，賈許表示多年前在一次慶功宴上首度見到提摩西，當時便有經紀人預言：「這是下一位超級巨星。」儘管當時他安靜待在房間角落，但眼神中流露出對自己極高的期許，在看過提摩西主演的《以你的名字呼喚我》後，賈許深受他的演技說服，隨即親自構思並撰寫了《橫衝直闖》的劇本，兩人的合作也確實在今年頒獎季節斬獲豐碩果實。