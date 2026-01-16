中央氣象署表示，今年首號颱風「洛鞍」昨（15）日下午生成，位置在菲律賓東方，距離台灣遙遠、強度偏弱，預估下周二前後（1月20日）消散，對台灣無直接影響。不過今（16）日水氣逐漸增多，北部、東部降雨機率提高；下周一（1月19日）冷氣團南下，北台灣將轉為濕冷天氣。
今天天氣：水氣略增 北部、東半部有局部降雨
1月16日今天天氣，氣象署指出，水氣略增，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島偶有局部降雨出現，其它地區雲量稍增多，不過仍可見陽光，大致多雲到晴。
氣溫方面，清晨中部以北、宜蘭低溫14至15度，南部、花東為16至18度，局部溫度會再更低，白天高溫在中部以北可來到24至26度，南部則可來到28度，感受溫暖舒適，而東半部雲量較多，高溫23至24度左右，要留意中南部日夜溫差大，早晚外出請適時調整穿著。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、馬祖、澎湖
橘色提醒：雲嘉南、高屏、金門
環境部提及，環境風場為偏東風至東北東風，各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大，西半部位於背風側，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中部以北短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。
明天的天氣：降雨範圍擴增 早晚溫差大
1月17日明天的天氣，氣象署說明，迎風面水氣增，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區也有零星降雨機率，其它地區為多雲到晴。中南部日夜溫差大，西半部、宜蘭早晚14至17度，花東18至19度，高溫在北部及東半部22至24度。
一周天氣：洛鞍颱風無影響 下周有冷氣團
氣象署提到，洛鞍颱風目前位置在菲律賓東方，緯度落在10度左右，周六前洛鞍颱風會沿著高壓邊緣往西北西方向移動，周日受到北方冷空氣壓制，開始朝東偏轉，下周二左右就會消散，整體來說「洛鞍颱風距離台灣遙遠、強度很弱，沒有直接影響。」
氣象署提醒，下周一冷空氣南下，下周二後可能達到強烈大陸冷氣團等級，且水氣依舊偏多，體感會相當濕冷，桃園以北、東半部降雨持續之外，氣溫下滑明顯，中部以北、宜蘭低溫只有11至14度，南部、花東14至17度，白天高溫在北部、宜蘭剩下15至18度，花蓮18至20度，台東19至23度，中南部21至24度。
資料來源：中央氣象署、環境部
