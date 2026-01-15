周杰倫（周董）於台灣時間昨（14）日參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）的「一球制勝」（One Point Slam）表演賽，沒想到，他沒能接到對手的發球，不到5秒鐘便確定吞敗，周董今天和傳奇球王、好友費德勒（Roger Federer）碰面，沒料到對方看了他被秒殺的過程，還消遣「你怎麼沒反應」，讓天王直呼：「好糗！」
澳網官方曝光的影片中，費德勒和周杰倫相見歡，周董才說「我參加一球制勝比賽...」費德勒隨即說自己看了比賽，還揶揄天王遭外角ACE球秒殺，甚至虧：「我想說你怎麼都沒有反應？」周杰倫一聽只能乾笑，自嘲「我甚至連球都沒有碰到」。
費德勒糗完周杰倫後，緩頰說以為天王正準備用反手拍反擊，周董笑回：「也許明年吧！」周杰倫在IG限時動態轉發該則影片，寫下：「好糗！竟然被Roger看到昨天的Ace！」網友留言安慰：「不糗啦哈哈哈哈，很可愛呀」、「沒事的哥」、「下次先學剪刀石頭布！」
猜拳猜輸又輸掉比賽 周杰倫鼓掌、撇頭大笑
回顧周杰倫昨天下午的比賽過程，他賽前先和對手、24歲澳洲職業陪練員彼得約維奇（Petar Jovic）猜拳，最終周杰倫輸，由彼得約維奇拿下關鍵發球權，正式比賽時，周杰倫沒能接住對方發球，比賽僅僅約5秒便定出勝負，連周杰倫自己都覺得有趣，立刻高舉雙手替對手鼓掌，接著撇頭大笑。
不過就算輸球，周杰倫的表現依然相當大氣，除了始終面帶笑容，還比出「讚」的手勢，並與彼得約維奇互相握手、擁抱，展現運動家風範。
Australian Open IG
