我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC經典賽C組門票全面開賣，日本Lawson Ticket系統湧入超過40人搶票。（圖／截圖自Lawson Ticket）

第6屆WBC世界棒球經典賽3月5日開打，今（15）日晚間19點開放C組門票全面開賣，也是最後購票機會，日本售票網、海外eplus系統全部陷入「癱瘓」狀態，高峰時同時在線人數達到50萬，就連日本球迷也搶不到，紛紛在網路上哀號，根據日媒《Full Count》報導，這次公開售票是網路搶票的最後機會，由於大谷翔平引發的棒球熱潮，在日本同樣陷入瘋狂，對衛冕世界冠軍期望達到前所未有的高度，且預賽分組與韓國、台灣另外2支亞洲強權分在同一組，更添增話題性。日本當地是透過Lawson Ticket網站搶票，一開賣排隊人數立即超過50萬人，甚至連進入購買頁面都遇到重重阻礙，網站顯示預計訪問時間，超過1小時。台灣方面的球迷，則需要透過海外eplus系統購票，最熱門的台日大戰早已完售，就連非日本出戰的比賽，許多球迷也都無法順利進入購票頁面，經典賽熱潮可見一斑。日本球迷自己人也搶不到東京巨蛋門票，在各大社交媒體上發表評論，《Full Count》稱其中有許多評論：「似乎帶有逃避現實的意味」。「搶票經典賽結束了，我輸了」、「46萬人排隊太殘酷了」、「等到輪到我的時候，比賽都結束了吧！」WBC經典賽C組預賽將於3月5日開打，中華隊將與日本、韓國、澳洲與捷克同組較勁，爭奪2張晉級複賽名額。中華隊首戰將在3月5日午場面對澳洲，屆時也是C組預賽開幕戰，隔日晚上則要面對「大魔王」日本、以及滿場4萬人的挑戰。