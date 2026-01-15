我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台南市長初選結果出爐，外界原先普遍看好被視為總統嫡出的新潮流立委林俊憲，不過卻意外落馬，百萬網紅Cheap在臉書發文直言，關鍵不在派系或政治資源，而是陳亭妃「變態級」的基層實力。Cheap分析初選過程中，幾乎所有台南立委與市議員都表態挺林俊憲，加上新潮流背景、政論節目曝光度高，看似佔盡優勢；反觀陳亭妃，檯面上僅有王世堅與前總統陳水扁聲援，甚至被形容像是邊緣人取暖。能勝出原因在於陳亭妃深耕地方多年累積的實力。他分享自身經驗指出，過去到台南永康演講時，陳亭妃即便並非選區立委，仍在週日一早親自到場坐在台下聆聽，展現高度勤跑地方的態度，更容易吸引中間選民認同。陳亭妃擁有3屆市議員、5連霸立委的資歷，Cheap認為她地方跑得比誰都勤，給人一種「一天像有48小時」的印象；相較之下，林俊憲常活躍於政論節目與網路議題操作，雖非真正懶散，但路線偏向精英政治，與台南選民偏好「在巷口聽你說話」的期待有所落差。Cheap直言，這種無孔不入的勤奮型政治人物，是走派系、資源與形象路線者難以正面抗衡的對手。而藍營對手謝龍介，Cheap評估難有勝算，雖不至於僅剩15%支持度，但翻盤機率有限，除非綠營出現嚴重分裂產生變數。民進黨內部終究得面對現實「本命區不能丟」，即便初選激烈攻防，新潮流勢力恐怕也只能含淚支持，並預言陳亭妃接下來將加速整合地方、逐一拜訪曾在初選時批評她的議員，直呼「先恭喜媽祖婆了」。