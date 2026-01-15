我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地檢署追查太子集團洗錢案展開多波搜索行動，昨（14）日約談帛琉度假村的曾姓負責人，訊後以50萬元交保；上週拘提負責博弈客服的顥玥科技4名工程師，其中張紘綸出境未到案，刑事局掌握張男前兩天返台，今（15）日拘提張男到案，清查太子集團透過線上博奕入金與洗錢，台北地檢署訊後依詐欺等罪諭令張男30萬元交保。檢方調查，太子在台設立誠惟數位科技公司、澄映科技公司，各自負責管理博弈以及「快射」A片平台，吸引民眾入會儲值點觀看色情影片，上週發動第7波搜索，拘提兩家公司負責人林克穎、蘇諭呈到案，訊後分別以10至30萬元交保。針對顥玥科技經營線上博奕部分，拘提工程師盧佳正、徐磊、蘇哲立、張紘綸等人，但張男出境未到案，刑事局先移送盧男、徐男、蘇男至北檢，訊後分別以12至40萬元交保，今天再拘提剛返國的張男。據了解，張紘綸是顥玥科技客服人員，負責對德州撲克、妞妞、骰寶等遊戲進行系統對接，只要遊戲或客戶有狀況反應，張男就要負責排除。張男應訊時，對於自己從事的工作性質均清楚交代，也對太子集團在大陸設置博弈網站，再透過顥玥科技邊賺錢、邊洗錢的行為做金流說明，交保後自行辦保離去。而專案小組也掌握太子集團於疫情期間在帛琉設置據點，發展線上博奕遊戲，客群以中國人為主，集團當時為了赴帛琉發展，派出外籍幹部吳逸先向石濱芳買下「愛萊森林渡假村」後，再找我國籍當舖業者曾國恩登記為負責人，利用觀光、娛樂為掩護，進行博奕及「出、入金」等洗錢作業；此外，石男雖將渡假村出售，仍在該處協助太子集團而被列為被告。檢調警掃蕩太子集團在台犯行，至今已聲押禁見多名被告獲准，包括台籍核心幹部辜淑雯、王昱棠、太子集團主席陳志左右手李添的在台特助李守禮、幹部邱子恩等人。