2025年6月間台北市大安區發生一起死亡車禍，18歲蔡姓護校女學生騎乘機車行經忠孝新生捷運站附近，正在停等紅燈時，被7旬賴姓男子駕駛的吊車輾斃，賴姓司機之後以15萬元交保，案件仍在檢方偵辦中，但賴已因病身亡、家屬也拋棄繼承，蔡母向吊車公司聲請假扣押，被對方請求法院令她起訴民事訴訟，台北地方法院今安排調解，蔡母受訪表示，事發至今，仍未得到一句道歉，並強調不應該讓年長者開大車。蔡母表示，今天下午法院開民事調解庭，但雙方無共識調解破局，蔡母難過指出，事發到現在已超過半年，但仍未得到肇事者及其家屬的一句道歉，且肇事司機的公司也不願負責，她希望能得到道歉與認罪，也希望不要再讓高齡的司機上路，避免再發生悲劇。據了解，蔡母在律師陪同下出庭，但雙方僅調解半小時就結束，蔡母表示，肇事司機的公司沒有提出賠償方案，卻提出聲請，要她自行提起民事求償訴訟，因此調解無果。蔡母表示，女兒從小跟她相依為命，她身為單親媽媽，咬緊牙關辛苦扶養女兒18年，如今面對喪女之痛，真的是每日以淚洗面。並指出，事發至今，賴姓司機以及其家屬「沒有一句道歉」，等來的只是兇手過世、家人拋棄繼承，怒斥「撞死人真的可以不痛不癢，甚至一毛都不用賠嗎？所以大車才寧可把人輾斃，也不願下車救人？」希望媒體與司法可以為女兒申冤、討公道。回顧案情，蔡女就讀聖母醫護管理專科學校四年級，案發前在醫院實習，2025年6月21日騎機車出門想吃茯苓糕，未料在新生南路一段機車待轉區停等紅燈時，被後方吊車撞擊、前後車輪輾壓，當場身亡。警方調閱監視器畫面，發現吊車撞倒機車後先停下來，隨後右轉忠孝東路，直到路人及騎士上前攔停，賴姓肇事駕駛神情恍惚、雙手擦傷，當時表示上班時感到身體不舒服，做完工後休息一下，覺得狀況可行才要駕車要返回到蘆洲，他案發時頭暈目眩，吊車輾過機車時，並沒有感覺撞到人和車。蔡母委任律師黃中麟指出，檢方仍在偵辦過失方的責任，案發至今蔡母都沒有接到一句道歉，蔡母向法院聲請假扣押吊車公司的財產，但對方卻請求法院命她在偵查中先行起訴民事訴訟，蔡母只好先行繳納10餘萬元的裁判費用。蔡母指出，她暫時不對外透露求償金額，因為她認為女兒是無價的，不論金額多少她都不願意接受，「我根本不在乎這些錢，女兒活著比較重要」，給她一億、兩億也不要，「我要的是我女兒的命」。