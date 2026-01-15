我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾少宗演出舞台劇挑戰一人飾兩角，不同角色切換精準又動人。（圖／幸星娛樂提供）

▲平常就有健身習慣的張家慧身材維持得宜，跟公司許願想演出殺手或其他需要功夫的角色。（圖／幸星娛樂提供）

▲林孫煜豪去年第一次正式演出音樂劇，直接出演經典文學作品《小王子》。（圖／幸星娛樂提供）

▲鍾政均工作檔期排到2027年，今年將首次挑戰外百老匯經典全英文音樂劇。（圖／幸星娛樂提供）

▲裴子齊退伍後立刻獲得幾位知名導演賞識，直接讓他出演兩部影集主角。（圖／幸星娛樂提供）

▲楊銀豪精通德英日語跟一些中文，因此在鏡頭上多了異國的魅力。（圖／幸星娛樂提供）

藝人經紀公司幸星娛樂每年都為旗下藝人拍攝年曆照，今年仍舊與知名設計師詹朴一同企劃拍攝，而今年適逢馬年，團隊特地前往知名馬術莊園取景，回顧去年，洪小鈴生下女兒後隨即接到許多戲約，最後選擇挑戰拍攝短片，更因此為了角色去上武術課，短短幾個月的訓練，成果讓導演滿意地豎起大拇指。洪小鈴去年4月多了媽媽身分，女兒才一出生，許多戲劇邀約也跟著來，但她為了照顧養了十幾年的流浪狗婉拒許多演出機會，後來和經紀人討論選擇過去較沒嘗試過的短片，更為了戲中角色的武功需求，上了幾個月的武術課，近期在拍攝現場驗收成果，超出團隊預期，還被導演大誇，她自己也非常有成就感，想接著嘗試更多武打動作的角色。曾少宗去年主演大愛戲劇男主角，出演的日本電影《九龍大眾浪漫》去年也在台灣上映，他亦演出舞台劇《你的故事我的夢》挑戰一人飾兩角，分別演繹瓊瑤阿姨筆下經典角色《一簾幽夢》的楚濂跟《窗外》的李立維，整場在舞台上要不斷切換角色大獲觀眾讚賞，有些觀眾甚至表示完全看不出來兩個角色竟然都是他扮演的，不同角色切換精準又動人。張家慧因為結婚育兒中斷演藝事業多年，這幾年又開始在許多電影跟影集可以看到她客串演出，許多夯劇《想見你》、《逆局》、《如果我不曾見過太陽》和國片《我家的事》等，去年更參與運動類節目《最強的身體》成功完賽。平常就有健身習慣的張家慧身材維持得宜，跟公司許願想演出殺手或其他需要功夫的角色，想要挑戰自我。台大戲劇系畢業的林孫煜豪，在學期間便參與過劇場演出，畢業後多以影視作品為主，去年第一次正式演出音樂劇，直接出演經典文學作品《小王子》的音樂劇，擔當男主角小王子的角色，初試啼聲收穫不少喜愛小王子的粉絲。精通日文的鍾政均，這幾年多次前往日本演出音樂劇，去年劇場作品也是一部接一部，本來就持續巡演的作品加上新加入演出的作品，檔期直接已經預約到2027，期間仍受邀客串出演日韓合製電影，相關細節目前仍在保密階段。而2026年鍾政均也將首次挑戰外百老匯經典全英文音樂劇《I Love You, You’re Perfect, Now Change》。身為公司年紀最小的演員，帶著北影新人頭銜的裴子齊是幸星去年的黑馬，剛服完兵役還是平頭的他，有特色的外型及自然的表演，讓裴子齊立刻獲得幾位知名導演賞識，直接讓他出演兩部影集主角。此外，裴子齊還拿到動作片《即刻刺殺》的演出機會，戲中將跟香港、台灣多名影帝互相廝殺，非常值得期待。楊銀豪是幸星唯一一位外籍演員，華裔德國人的他因成長背景關係，加上曾經去日本擔任模特兒幾年，故精通德英日語跟一些中文，因此在鏡頭上也多了異國的魅力，除了演出好萊塢電影《台北追緝令》跟女主角桂綸鎂同框飆戲外，過去也多被搭配女神們蔡依林、鄧紫棋、張鈞甯、Ella等拍攝廣告及ＭV，擅長吉他詞曲創作及擁有健美身形的他，也希望能挑戰許多需要不同語言的角色，可以將不同才華一一展現。