肯德基近日發聲明表示：「28年經典原味蛋撻將正式走入歷史。」宣布現有原味蛋撻將於全台門市售完為止，消息一出立刻引爆討論，不少消費者認為蛋撻是肯德基主力商品之一，不該隨意汰換，更釀舊款搶購潮。對此，陸續有網友發現，肯德基蛋撻並沒有消失，而是改成酥皮新版本再推出，此舉反而讓大量台灣人氣炸，認為肯德基行銷手法不妥，而肯德基新版本蛋撻開賣後，也有人吃完怒轟：「像在吃什麼廉價麵包」、「口感沒有原本的好」。
肯德基宣布停售經典原味蛋撻！新版本試吃心得曝
肯德基宣布「28年經典原味蛋撻將正式走入歷史」，引爆全台蛋撻之亂，不少消費者直呼無法接受，擔心再也吃不到「被炸雞耽誤的蛋撻」，掀起搶購舊款熱潮，昨晚甚至多家門市爆單，沒想到卻被爆出蛋撻並未消失，而是全面改為酥皮版本。
對此，有網友在Threads上發文分享，自己已經買到新版酥皮蛋撻，但是咬下去覺得口感大不如前，「像在吃什麼廉價麵包」，不只油感偏重，整盒蛋撻的塔皮還出現破碎狀況，讓他怒轟：「是從廚餘桶撿來的嗎？與其在那邊造謠說沒有蛋撻不如把品質顧好比較實在。」
貼文曝光後，不少已嚐鮮的網友也表示，「今天去買也是，餅皮變得好硬還刮嘴巴，沒有以前就算放涼咬下去也軟軟的」、「酥皮不好吃一直掉屑，口感也沒有原本的好」。但也有人緩頰，「舊款餅皮吃起來比較酥鬆，酥皮版本口感比較硬脆，看起來也比較薄，但我覺得不影響他的好吃程度」。
肯德基掀「蛋撻之亂」引眾怒！店員證實了：舊版買不到了
但最讓大眾不滿的，還是肯德基的行銷手法，「如果只是為了變相漲價，換個名字而已，那該走入歷史的是你們公司的行銷主管」、「到底是誰開始這種討厭的情勒行銷風氣」、「如果是欺騙消費者的行銷手法，那真的是無聊當有趣」、「廣告行銷貴在巧思、貼近消費者，同樣的行銷招式一用再用，只讓人覺得你們不用心，戲弄消費者。一昧炒短線，嘩眾取寵，對你們好感度大減，應該不會再去消費了」。
事實上，肯德基店員昨晚就已向《NOWNEWS今日新聞》透露，新款蛋撻將在今天上市，目前全台都已開賣，同時證實新款蛋撻就是改成酥皮沒錯，舊版未來已買不到。
記者實際試吃後發現，新款蛋撻外觀層次明顯增加，風格接近市面流行的千層蛋撻，與舊款厚實卻蓬鬆的塔皮截然不同。入口後能感受到層層酥脆的存在感，但在拿取與拍照過程中，塔皮確實相當容易碎裂。
資料來源：肯德基、Threads
