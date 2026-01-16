我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小川悅司宣布《中華一番！極》要休刊至1月30日。（圖／翻攝自X@Ogawa_Etsushi）

▲《中華一番！》系列漫畫連載至今超過30年了。（圖／翻攝自X@Ogawa_Etsushi）

知名日本動漫作品《中華一番！》紅遍亞洲，續作《中華一番！極》從2017年開始連載，沒想到去年12月31日時，作者小川悅司突然發文坦言自己把主角「小當家」劉昴星畫死，結果圓不回來，他苦惱到還去求助AI，但仍想不到合理的劇情走向，自己也超崩潰。正當外界還在關注作者要如何挽救劣勢時，他昨（15）日卻直接宣布《中華一番！極》要暫時休刊，將在1月30日後再恢復連載。小川悅司昨日在自己的X上宣布《中華一番！極》要暫時休刊，將在1月30日再度恢復於Magapoke網站上連載，網友紛紛聯想起他把主角小當家寫死一事，認為小川悅司是因為無法圓回劇情，這才沒辦法繼續出版。因此粉絲也紛紛集思廣益幫小川悅司想內容，還有人留言建議可以讓小當家到地府後，幫閻羅王煮飯，「閻羅王吃了讚不絕口，當然閻羅王御用廚師看了這畫面很不是滋味，就提議要跟小當家來一場料理對決」，如果小當家贏了就可以順利重返陽間。這個劇情走向似乎很符合《中華一番！》一貫的腦洞大開風格，讓其他網友看了也笑翻。回顧小當家被寫死的劇情出現在182話，內容描述小當家在一場以性命為賭注的料理對決中慘敗，即將被賜死。這個情況讓作者小川悅司也很困擾，他去年在跨年夜時發文自嘲，「小川悅司沒有說出他所謂的「別的方法」是什麼，因此目前粉絲都很期待他如何挽救劇情，希望他不要放棄，更有人笑說：「第一次看到這種作者」、「竟然沒想到後果的話，為什麼要這樣畫呢」、「看來作者把自己害死了」、「好可憐的小當家」、「還是可以從隔壁漫畫借七龍珠來許願嗎？」