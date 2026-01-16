我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洛杉磯道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw），今年剛宣布從美國大聯盟MLB退休，如今確定站上世界棒球經典賽（WBC）舞台，這將是他生涯首度、同時也是最後一次參與該項賽事。（圖／MLB官方社群）

MLB洛杉磯道奇傳奇名投克蕭（Clayton Kershaw），今（16）日凌晨宣告加入經典賽美國隊，生涯首度參戰WBC。作為隊史最大咖強投，將滿38歲的克蕭笑稱接到徵召電話時，以為自己是教練，能入選就是一場意外，也說自己只是投手陣容中一個保險，「不管需不需要我上場投球，我都在這裡，我只是想確保這件事。」，談到面對強悍的日本隊與大谷翔平，克蕭笑稱，「如果到時是我要對上日本，事情可能不太妙了。」克蕭歷經2024年因傷僅出賽7場的陰霾，2025年順利於5月中旬回歸，最終出賽23場包含22場先發，拿下11勝2敗、防禦率3.36，表現依舊穩健，儘管直球均速已下滑到90.7英哩（約146公里），仍能靠著豐富經驗解決打者。球季結束後克蕭正式退休，但今日凌晨MLB社群平台無預警發文，宣布克蕭加入美國隊，生涯首度出征經典賽，克蕭接受《MLB Network》採訪中透露定位，「我跟迪羅薩（Mark DeRosa，美國隊總教練）溝通過，我只是想當個保險，不論是有人休戰，或是需要我連投3場，甚至我不需要上場投球，反正我都在這裡，我只想成為這支團隊的成員。」克蕭直言，經典賽是生涯中很偉大的事物，而這支美國隊看起來也很有趣。克蕭還透露，原本接到迪羅薩電話時，以為他是來找自己加入教練團，結果居然是以球員身分入選，「我大概在10到12天之前重新開始投球了，目前感覺還不錯，我想應該沒問題。」美國隊本屆豪組隊史最強投手陣容，包含新科美聯、國聯賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）、史基恩茲（Paul Skenes）坐鎮先發，還有舊金山巨人王牌韋伯（Logan Webb）。克蕭認為，自己不會是在面對勁敵日本時的優先選擇，「如果決賽要輪到我來投日本，那事情可能不太妙...我們有很多好投手來讓大谷翔平出局，而不是靠我。」