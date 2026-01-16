我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB洛杉磯道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）今年才剛宣布退下MLB球員戰袍，但根據MLB官方社群最新消息，克蕭正式宣布加入經典賽WBC美國隊，克蕭今年與道奇成功衛冕世界大賽冠軍，球季結束後功成身退，生涯18年全數效力道奇，累積3座賽揚獎、1座國聯MVP、5次防禦率王，還有兩座世界大賽冠軍，並是史上第4位達成3000次三振的左投，成就早已鎖定名人堂。克蕭退休後，原本傳出將轉戰轉播台，但根據MLB官方社群16日深夜最新消息，距離經典賽開打不到3個月，克蕭確定披上美國隊戰袍，生涯首度征戰經典賽，為名人堂等級的傳奇生涯再添重要一頁。克蕭2023年原本就有意願披上國家隊戰袍打WBC，但因背部傷病史未能獲得保險，最終抱憾退出。他今年退休時曾表示，奪冠後只想回歸家庭生活，不過如今沒有職業球員背景後，終於如願以37歲之齡，踏上國際賽最高殿堂。美國隊在2023年經典賽冠軍戰不敵日本屈居亞軍，總教練德羅薩（Mark DeRosa）與管理階層持續打造豪華陣容，目標就是重返世界之巔。有鑑於美國隊過往投手戰力相對星度不足，本屆一口氣徵召新科國聯、美聯賽揚獎得主史基恩茲（Paul Skenes）、史庫柏（Tarik Skubal），還有舊金山巨人王牌韋伯（Logan Webb），投手戰力相當強大，如今克蕭加入後，不僅能負擔長局數，還將是本屆美國隊的頭號精神領袖。