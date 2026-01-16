我是廣告 請繼續往下閱讀

台美關稅在美國時間15日正式揭牌，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真分析，這不僅代表台灣半導體產業全球布局的成功，也象徵產業策略已從過去的被動防禦，轉向更具主動性的戰略布局。劉佩真指出，此次協議最核心的價值，在於台灣成為全球首個爭取到半導體及其衍生品，於赴美投資情況下可適用「232條款」最優惠待遇的國家，對台灣半導體產業具指標性意義。她進一步表示，透過獨創的「台灣模式」，台灣在全球AI供應鏈中的角色，已從單純的代工提供者，提升為與美國進行深度戰略綁定的夥伴。這樣的定位轉變，不僅強化台灣在供應鏈中的關鍵地位，也為台積電及相關供應鏈，提供相對充足的財務與營運空間。在實務層面上，劉佩真認為，「投資換取配額」的機制，有助於確保台積電持續維持全球晶圓代工龍頭的獲利水準，同時也讓台灣的半導體、化學材料、設備等供應鏈，在隨同赴美投資的過程中，能夠獲得美國在土地、水電及相關證照等資源的支援。針對海外設廠挑戰，劉佩真指出，該機制有助於降低海外廠初期成本偏高的壓力，並改善產能調度問題。以台積電亞利桑那州廠為例，在建立超級聚落的同時，仍可有效運用台灣本土高效率產能，支援美國市場需求，避免受到232條款限制。劉佩真分析，台灣半導體產業正逐步確立「台美雙核心」的運作架構，取代過去以台灣為單一核心的模式。她指出，此次台灣預計對美投資約2500億美元，而美方也將回頭投資台灣，包括五大信賴產業，形成雙向投資循環，有助於確保台美之間的雙贏局面。不過，劉佩真也強調，這項協議的關鍵前提，仍在於「研發留台」。她指出，台灣必須持續維持先進製程的研發能量，並與美國保留一定的技術時間差，透過有序的產能分流與深度利益綁定，讓台灣在全球半導體產業中，持續成為與美國難以切割的「韌性共同體」。