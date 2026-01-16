我是廣告 請繼續往下閱讀

台美關稅談判拍板15%，加上台積電（2330）董事長在法說會中釋出強勁財報與資本支出展望，帶動台北股市今（16）日開高走高，盤中一度大漲逾500點，最高一度來到31339點，成功站上31000點，再創新高點，集中市場總市值單日增加約新台幣2兆元，達102兆元。台美貿易談判達成共識，台灣對等關稅調降為15%，且不疊加半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，我方同意以兩類性質不同的資本承諾投資美國5000億美元。台灣科技業將承諾至少2500億美元直接投資美國，擴大先進半導體、能源與AI相關布局，並另提供2500億美元信用擔保，支持美國半導體供應鏈投資，同時，台灣輸美特定產業關稅降至15%，且不疊加半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。台積電法說會帶來好消息，帶動昨日美股四大指數全數走高，道瓊指數上漲292.81點或0.6%，收49442.44點，那斯達克指數上漲58.272點或0.25%，收23530.022點，標普500指數上漲17.87點或0.26%，收6944.47點，費半指數上漲135.824點或1.76%，收7837.298點。熱度持續蔓延到今日的台北股市，開盤上漲34.05點、來到30844.63點，在買盤積極搶進下，盤中最高一度來到31339.39點，上漲528.81點，創下歷史新高點。其中台積電同樣寫下新天價，今日跳高以1735元開出，上漲45元。