我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王男因家中堆滿紙類、塑膠資收物品，疑似成為加速火勢蔓延的原因。（圖／翻攝畫面）

屏東縣屏東市中正路一處巷內民宅今（16）日凌晨發生火警，一名57歲王姓獨居男子不幸罹難。消防人員獲報到場時，火勢已從屋內竄出，王男被救出時已無呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治，詳細起火原因仍待後續調查釐清。警方指出，火警發生在今日凌晨0時50分，地點位於屏東市中正路409巷一棟2層樓民宅。警消接獲通報後，立即派員前往搶救，並於屋內發現王姓男子，當場已呈OHCA狀態，緊急送醫仍回天乏術。據了解，王男平時獨自居住，靠撿拾回收物維生，住處內因此堆放大量紙類、塑膠等易燃物品，疑似助長火勢迅速蔓延。相關單位初步排除外力介入，但實際起火點及原因，仍需進一步鑑識鑑定。附近鄰居表示，當時被火警驚醒，第一時間通報消防，並自行提水桶、使用滅火器嘗試協助滅火，仍無法阻止火勢擴大，最終釀成憾事。警方與消防單位後續也將報請檢察官相驗，以釐清王男確切死因。