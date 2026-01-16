嘉義福容voco酒店表示，農曆春節過年假期將到來，有許多行業人員需在假日值班、沒得休假，因此酒店自即日起至3月31日推出「Horse 成雙｜值班人的假期」住房專案，只要是需假日值班的5類行業，憑證件或名片可享每晚雙人入住3888元睡到飽，或是以5888元享有一泊二食方案，平日適用且每天限量5間。此外身份證字號開頭為 I (嘉義市)和 Q (嘉義縣) 的民眾，到飯店2樓的田園西餐廳消費，只要事先預訂就能享有消費88折。
嘉義福容voco酒店補充說明，此次推出「Horse 成雙｜值班人的假期」住房專案，包含兩個方案，首先為「純住房 睡到飽」，可雙人入住「高級客房 一大床」不含翌日早餐享有專案優惠價3888元；而「一泊二食」方案則同樣是雙人入住「高級客房 一大床」含2客翌日早餐，以及田園西餐廳晚餐2 客（純餐檯），專案優惠價5888。
專案適用對象包含旅遊同業（飯店、旅行社、航空公司、交通運輸）、醫療人員、軍人、警察、消防以及媒體新聞等需輪班、值勤無法正常放春節連續假期的工作者。且響應2026為馬年，更加碼推出「Horse 成雙」折扣，預訂本專案第二間或第二晚不限方案，將有現折1000元優惠，皆可享IHG ONE Rewards／福容家有效房晚數及積分雙重累積。
入住時須出示工作證/名片方可享有專案優惠，專案限週日～週五適用，每日限量 5 間，週六、國定假日、春節期間及指定日期（3月6日、3月13日）不適用。
田園西餐廳針對嘉義縣市民祭出鄰里推優惠 享88折
另外，田園西餐廳也針對嘉義縣市民祭出鄰里回饋優惠，無論是享用平日晚上半自助餐、假日早午餐、週末晚間豐盛全自助餐，只要事先預訂並告知，在用餐時出示身分證件即可享有88折。菜色目前有之前推出的「原民之作」主題特色因好評回歸，從嘉義在地的「鄒族野菇炒山蘇」出發，再到香氣濃郁的「美國特級馬告烤牛肩排」，以及炭香四溢的「達悟碳烤飛魚」，每道料理不僅承載阿里山的自然氣息，更蘊含整個台灣的部落豪情。
此外，嘉義福容voco酒店也宣布田園西餐廳「平日晚食」延長至6月30日，用餐時間為20:00 – 21:00，專案價每人只要399+10%，可暢享自助餐檯（不補餐），每週一~週四適用，每日限量供應，請於每日開餐前來電預訂。
天成文旅-繪日之丘推新的住房優惠 6000元住三天兩夜
另外，天成文旅-繪日之丘則表示，為響應嘉義市政府推動振興金政策、活絡在地消費與旅遊產業動能，祭出超值優惠，於2026年1月23日至6月30日推出「嘉義市振興金 6000元三天兩夜住房專案」。凡於週一至週四入住親子三人房或溫馨家庭房，即可享三天兩夜優惠價6000元，專案包含翌日豐盛早餐與嘉義在地特色消夜美食，換算二泊四食平均每人每晚最低僅需750元。
天成文旅-繪日之丘也提到，此專案期間提供翌日豐盛早餐與消夜無限嘗，晚間供應多達16道融合傳統風味與嘉義特色的餐點，包括魯熟肉、古早味苦茶油雞、主廚嚴選砂鍋魚片、鮮甜虱目魚海產粥、手工爆漿包、古早味麵茶及多款精選飲品。
資訊來源：嘉義福容voco酒店、天成文旅-繪日之丘
另外，天成文旅-繪日之丘則表示，為響應嘉義市政府推動振興金政策、活絡在地消費與旅遊產業動能，祭出超值優惠，於2026年1月23日至6月30日推出「嘉義市振興金 6000元三天兩夜住房專案」。凡於週一至週四入住親子三人房或溫馨家庭房，即可享三天兩夜優惠價6000元，專案包含翌日豐盛早餐與嘉義在地特色消夜美食，換算二泊四食平均每人每晚最低僅需750元。
天成文旅-繪日之丘也提到，此專案期間提供翌日豐盛早餐與消夜無限嘗，晚間供應多達16道融合傳統風味與嘉義特色的餐點，包括魯熟肉、古早味苦茶油雞、主廚嚴選砂鍋魚片、鮮甜虱目魚海產粥、手工爆漿包、古早味麵茶及多款精選飲品。