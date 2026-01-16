我是廣告 請繼續往下閱讀

護國神山台積電昨（15）日舉行法說會，董事長魏哲家特別關心台灣及美國的電力供應，也讓沈悶已久的售電和儲能族群，一早股價大漲表現，包括泓德能源、雲豹能源及森崴能源齊亮燈漲停。昨日台積電召開實體法說會，法人關注AI擴充產能瓶頸，魏哲家表示，擔心台灣及美國的電力供應問題，因為需要充足的電力，產能不受限制的擴充。據了解，台積電在海外設新廠包含美國、日本及德國等地已獲得穩定的供電承諾，在台灣擴產的電力供應也是業界關注狀況。台灣半導體產業協會先前指出，台灣目前的能源政策路徑，已出現諸多問題，衝擊產業國際競爭力，並提出包括提高供電穩定性、強化低碳能源供給、檢討綠能法規不合理限制等三大建議。雖然政府承諾供電，但長期能源政策大方向不明，讓半導體製造業擔心在台灣投資擴產能否有穩定電力。此外，台美最新貿易協議正式敲定，台灣承諾在美投資總額達5,000億美元，美方同意將台灣商品關稅從20%下調至15%，與達成協議的日本、韓國稅率相同。魏哲家一句話引發資金搶進節能概念股，天方能源、森崴能源、泓德能源、碩禾、雲豹能源攻上漲停板，樂事綠能、台達電、強茂上漲逾6%。同樣也帶動重電族群走強，亞力上漲逾8%，樂事綠能、華城上漲逾6%，玖鼎電力上漲逾4%，中興電上漲逾3%。