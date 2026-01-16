我是廣告 請繼續往下閱讀

電源供應器大廠台達電今（16）日股價隨大盤走高，最高衝至1135元新天價，美系外資看好其營運而調升目標。受惠於AI資料中心電源與液冷散熱出貨暢旺，台達電營運自2025年展現強勁成長力道，2025年第四季合併營收為1616.13億元，季增7.51%，創下單季歷史新高；累計2025年合併營業收入為5548.85億元，年成長31.8%。美系外資最新報告將2025年到2030年AI電源市場規模年複合成長率由92%上調至100%，且AI伺服器採用±400V直流電源機架解決方案相關產品將於2026年下半年開始出貨。美系外資指出，儘管低於AI電源的平均毛利率，但預計將公司的每瓦價值提高60%以上，加上約佔2025年總營收7%的電感業務價格前景較好，預計2026年上半年價格上漲5%-10%，並且外資預期電感和其他一些產品的交貨週期將會延長，預期台達液冷業務收入在2026年將年增150%以上，重申台達電「買進」評等，目標價由1400元上調至1600元。另一家外資認為，AI電源產品的ASP在下半年更為有利，並伴隨廣泛需求復甦。上修台達電AIPSUTAM的年複合成長率（CAGR），由原先2025-30E的92%上調至100%。上修今、明年EPS至41.4/75.6元，以2026下半年至2027上半年的25xPE評價，同步升目標。台達電今日股價創下歷史新天價1135元，盤中漲幅一度拉到8.6%，並挾帶1.6萬張成交量，價量均有表現，市值也創下2.89兆元的新高。