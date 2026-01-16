我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周品均在Threads上提及，她23歲就發明超商取貨。（圖／翻攝自周品均Threads@mayukichou）

▲網友搬出維基百科質疑周品均，提出2000年博客來就有超商取貨再付款的服務。（圖／翻攝自周品均Threads@mayukichou）

▲周品均說明她發明的「超商取貨」機制，和博客來取貨後付款，究竟哪裡不一樣。（圖／翻攝自周品均Threads@mayukichou）

東京著衣創辦人、YTR葳老闆的辣雞湯周品均，近日在社群平台上提及自己23歲時發明了超商取貨服務，不料卻引發網友引用維基百科資料質疑，指出博客來似乎更早就有類似機制。面對外界困惑，周品均在Threads回應，強調當年博客來屬於封閉模式，而她所開發的系統才是真正讓網購普及的產業革命，並直言：「沒有活在那段歷史的人，搞不清楚細節可以理解。」周品均表示，現今大眾習慣的超商取貨功能，是她在23歲（大約2004至2005年）時發明的服務。此說法引來網友在留言區貼出維基百科資料佐證，指出博客來早在2000年6月1日起，就與統一超商合作推出「博客來訂書，7-ELEVEN取貨再付款」服務。該名網友質疑：「似乎博客來更早推出此相似服務，與妳口頭說的有所矛盾，是否這之間有什麼我誤解的地方？」 認為時間軸上似乎比周品均所說的早了幾年。針對網友的疑問，周品均指出，當年博客來的模式屬於「單一平台對單一超商」的內網封閉模式，這項服務並沒有普及到整個網購市場，一般的網購賣家也無法使用。她表示，當時身為全台最大網購「東京著衣」賣家的自己，必須親自去向超商提案，再由自家工程師開發出一整套全新的訂單串接全台超商系統。周品均強調，她口中所定義的「發明」，指的是「讓這項技術從單一通路變成全台灣網購、個人賣家與買家都能大規模使用的『產業革命』」。她認為，正是這套系統的開發，才真正帶動了後來電商爆炸式的成長，也是現在真正便民的先驅，以此回應她想表達的意思。